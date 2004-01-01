Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов: «Начинается жесточайшая борьба между предприятиями за выживание»



В условиях продолжающегося роста производства свинины и птицы при высокой насыщенности внутреннего рынка резко усилилась конкуренция между производителями, рассказал в кулуарах VII отраслевой конференции Russian Feed Industry — 2018 гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Если три-пять лет назад высокие цены позволяли выживать любому, то нынешний уровень резко повышает значение конкурентоспособности отдельных производителей с точки зрения затрат, конверсии, выхода продукции и т. д. Так, по оценке союза, свиноводческие предприятия с конверсией выше 2,8 не имеют перспектив в ближайшем будущем.

