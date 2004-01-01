Рынок сельхозземель: на полпути до передела -Агроинвестор

Земли как ведущая тема этого номера — попытка погрузить читателя в рынок, основополагающий для АПК: как растениеводства, так и животноводства. Без земельного ресурса сельхоздеятельность невозможна. Под его влиянием способны меняться практически любые бизнес-показатели: от денежного потока до себестоимости и маржинальности продуктов производства. На взгляд редакции, вернуться к земельной теме имеет смысл. Кроме того, что весна и вовсю идет посевная, сектор в последние годы активно растет, собираются большие урожаи, приходят новые инвесторы, рублевые цены на агротовары привлекательны, а сам АПК в небывалом со времен СССР фаворе у власти. Под влиянием всех этих процессов еще не происходит передела рынка сельхозземель, но на нем уже очевидно меняется и будет дальше меняться расстановка сил.



С консолидацией больших лотов — от нескольких десятков тысяч до ста плюс тысяч гектаров — все понятно: таких сделок очень немного, но они были и будут. Теперь же все чаще берут земли, которые или давно не обрабатываются, или не приватны, то есть находятся в аренде. Теперь чаще покупают и небольшие приватные лоты, только средние игроки приобретают от 1 тыс. га, а крупные операторы — по нескольку тысяч гектаров. Такие сделки всегда были основными. Редко, но начинают вовлекаться в сделки земли, на которые еще ни разу не приходили инвесторы. Не просто пришли, оформили паи и по каким-то причинам бросили, а вообще не приходили с момента приватизации советских сельхозпредприятий. Знаю такие земли в Среднем и Нижнем Поволжье. На них до сих пор никто не обращал внимания по причине логистической удаленности, а главное, высоких климатических рисков плюс плохого исходного качества почв, усугубленного их запущенностью со времен перестройки. Часть земель (скажем, в районах саратовского левобережья) вообще больше подходит под пастбища, чем под пашни. Была волна попыток их освоения в 2000-е годы, когда на АПК начали выделять неплохие субсидии. Некоторые пытались под это поднять залежи, включая выпасные участки. Но по большому счету безуспешно: деньги осваивали, но агробизнеса не сложилось. Тем не менее знаю инвестора, основателя известной всем ресурсной публичной компании, собравшего больше 100 тыс. га в том числе из неликвидных и малоликвидных участков в Приволжье, Орловской области и на северо-западе страны.



Еще один условный инвестор из новых — российский ЦБ. Условный потому, что он получил агроземельные активы вместе с бизнесом и имуществом санируемых банков. И, конечно, меньше всего хотел бы заниматься «колхозами». По нашим расчетам, если взять крупные банки, санацию которых регулятор начал в 2017 году либо отозвал лицензии — Открытие, Бин и Промсвязь — то в сферу вынужденного интереса ЦБ могло попасть до полумиллиона гектаров. Это, во-первых, земли бенефициаров, их партнеров или родственников в залоге у банков. Вы знаете, что российские банкиры всегда с большим удовольствием и в больших объемах кредитовали собственные бизнес-проекты, что в конечном счете стало одной из причин санаций. Во-вторых, залоговые активы сторонних заемщиков. В-третьих, банки могли поручаться за других третьих лиц, покупавших сельхозземли. В-четвертых, непрофильные проекты, в том числе агро, могли быть формой вывода средств владельцев с балансов их банков, но с этим пусть разбирается ЦБ.



В любом случае столь крупные земельные лоты банкиров не всплывали семь лет — с тех пор, как у прежних владельцев Банка Москвы (БМ) — Андрея Бородина и его партнеров — нашли больше 100 тыс. га после поглощения их бизнеса группой ВТБ. А нашли потому, что агроактивы Бородина были финансово запитаны на БМ, и у ВТБ ушел не один год на то, чтобы от них избавиться. Теперь посмотрим, как будет избавляться ЦБ: в истории новой России не было таких прецедентов с участием мегарегулятора. С госбанками были и есть (вспомним тот же РСХБ с его «дочкой» — «Агроторгом»), а вот с ЦБ — еще никогда.

