Максим Басов, Гендиректор « Русагро

Да, в этом году мы действительно снизили закупки отечественной сельхозтехники примерно на 40%. Низкие цены на готовую продукцию в сезоне-2017/18 ограничили наши инвестиции по данному направлению. Хотя, например, в 2017-м мы приобрели много российских машин, так как расширяли земельный банк. В текущем году площади не увеличиваем, поэтому и потребности в наращивании парка техники у нас нет.



Евгения Уваркина, Гендиректор агрофирмы « Трио

Мы ежегодно закладываем в бюджет порядка 200 млн руб., которые идут на покупку новой техники взамен старой. Однако в связи с тем, что в целом конъюнктура рынка по многим агропродуктам в 2017/18 сельхозгоду была неблагоприятной и компания не получила ожидаемого дохода, мы приняли решение снизить инвестиции на обновление сельхозмашин на 50%.



Кроме того, в агрофирме пока преобладает импортная техника. Из отечественных машин у нас сейчас только грузовые автомобили. Тракторы и комбайны — иностранного производства, они лучше по производительности и надежнее в работе, чем российские. Также для нашей компании удобна унификация запасного парка запчастей по комбайнам и тракторам.







Прохор Дармов, Директор департамента маркетинга «Ростсельмаша»

В первые несколько месяцев текущего года действительно произошло сокращение производства. Снижение составило 15−30% в зависимости от сегмента рынка. Причины в основном носят иррациональный характер — это скорее психологический фактор, влияющий на потребительское поведение аграриев. Объективно у хозяйств есть все возможности для укрепления машинно-тракторных парков, которые каждый год неуклонно уменьшаются, а удельная нагрузка на технику непрерывно растет. Но значительная часть сельхозпредприятий предпочитает выжидать изменения конъюнктуры вместо того, чтобы следовать стратегии максимального оборачивания активов.



У снижения спроса на всю сельхозтехнику есть и объективные предпосылки, которые повлияли на снижение платежеспособности аграриев, но они в большинстве случаев при корректном пересчете перекрываются рядом положительных моментов. Например, в мае текущего года цены на основные зерновые агрокультуры в России по сравнению с сопоставимым периодом прошлого были выше на 5%, а отгрузки с сельхозпредприятий осуществлялись опережающими темпами — на 8,5% интенсивнее, чем годом ранее. При этом экспортная цена продовольственной пшеницы в мае составила $214,3/т, что на 14,6% больше, чем в том же месяце в 2017-м.



Соответственно, при следовании правилу «деньги делают деньги» констатировать снижение ликвидности оснований нет. Тем не менее многие аграрии не всегда могут критично и беспристрастно провести финансовый анализ, поддаваясь действию эмоций и применяя консервативный подход: зачастую предпочитают «сидеть» на зерне, чтобы продать потом дороже, не учитывая упущенную выгоду от снижения оборачиваемости и не считая затрат на хранение, которые зачастую «съедают» выгоду от «передержки».



Таким образом, текущее состояние спроса — проявление специфики менталитета потребителя на 80% и на 20% — определенные сложности и негативное влияние ряда внешних факторов.



Заурбек Уртаев, Замдиректора холдинга «ИрАгро» (Северная Осетия — Алания)

Последние несколько лет у нашего предприятия вообще не было необходимости покупать ни отечественную, ни зарубежную сельхозтехнику. Необходимые трактора и навесное оборудование российского производства в последний раз мы приобрели еще три года назад, на текущий момент парк холдинга оснащен необходимым набором машин, поэтому и потребности в новых нет.



Владимир Гусев, Гендиректор компании «Делос» (Брянская, Орловская области)

Сельхозтехнику мы закупаем ежегодно под производственные потребности, расширение посевных площадей или на замену изношенных машин, несмотря на ценовую конъюнктуру на рынке сельхозпродукции. Хотя, конечно, в один год закупаем больше, в другой — меньше, но у нас никогда не было ситуации, чтобы мы не нашли денег на необходимые машины.



Однако «Делос» практически не использует отечественную технику. Свеклоуборочных комбайнов (именно свеклосахарное направление является для нас основным) российского производства на рынке нет, а те машины, которые представлены отечественными сельхозмашиностроителями, не выдерживают конкуренции с иностранными аналогами. Нам нужна техника, которая бы позволила эффективно работать.

