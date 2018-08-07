 Получат по марже -Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.717
eur
76.281
moex
2293.01
brent
72.59
пшеница
571.4
сахар
10.81

Мнения
Получат по марже
Николай Лычев
Агроинвестор
7 августа 2018
Главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев о нескольких особенностях нового сезона
журнал «Агроинвестор»
август 2018
Фото: М. Стулов

«Худшее позади» — так можно выразить настрой участников рынка, которых мы спрашиваем о перспективах сезона: урожае, доходности и прочем. Новый сезон — это всегда новые надежды. Не потому, что все ходят с калькуляторами, знают погоду на месяцы вперед и выучили назубок рыночные балансы. Просто так устроен человек. Когда он берется за что-то, ему свойственен оптимизм, иначе зачем начинать? Так вот и наши аграрии стартовали с пониманием, что нынешний сельхозгод будет получше. «Худшее» — это о прошлом, 2017/18-м, который и вправду был непростым. Но обо всем по порядку.

Завершившийся сезон с его валовыми рекордами прогнозируемо дал аграриям меньшую прибыль, чем 2016/17-й. Рекордной была и урожайность зерна, тоже вылившаяся в снижение цены. Достаточно жестким, отчасти в силу своей непривычности (в отличие от зерновых), было перепроизводство сахарной свеклы. Профицит сахара сразу в полмиллиона тонн привел к обвалу цен и на сам продукт, и на свеклу. Ценовой кризис был настолько выраженным, что в первой половине сезона сокращение маржи наблюдалось даже на масличных. Во второй стало полегче: большинство агрокультур начало дорожать, и рентабельность растениеводства в принципе выровнялась. По Росстату, в последние два календарных года она на уровне 30+ процентов (35,8% в 2016-м и 31,8% — в 2017-м). Тогда как в 2013—2015 годах прибыли были меньшими — в среднем 17,5% годовых.

Маржа в 30% — not bad, особенно для страны, которая выдала на и так перенасыщенный внутренний рынок огромные объемы условно-продовольственной пшеницы. Рентабельность по Росстату, правда, чисто бухгалтерская, но уж что имеем. Если агрегировать наши опросы нескольких десятков участников рынка, то картина сезона была такой. Рост урожайности и объемов (не сам по себе, а именно в таких масштабах) стал неожиданным — как по «валу», так и по «составу» урожаев. Многие не успели вовремя и правильно сориентироваться со сбытом. В результате денежный поток остался на прежнем уровне или даже вырос, но чистые прибыли многих сельхозпроизводителей сократились в 2−10 раз. Лидерами их падения в истекшем сезоне стали хозяйства без своих хранилищ, с недостаточными мощностями и/или неконкурентные по себестоимости. 2/3 компаний сократили инвестиции. Инвестиции я в данном случае понимаю расширительно, включая сюда в т. ч. запасы товаров и сырья, вложения в покупку и хранение запчастей, семян, СЗР и т. д. «Разочарованием сезона"-2017/18 наши читатели называют сахарную свеклу (Центр, Юг), горох (тоже ЮФО), отчасти — пивоваренный ячмень и подсолнечник (Приволжье) и некоторые — кукурузу (Центр).

Вот с таким бэком участники рынка месяц назад вступили в новый сезон. Чего ожидать в нынешнем? Мне кажется правильным выделить несколько характерных трендов. Мы видим снижение ожиданий агрокомпаний в части доходности бизнеса: все к большему числу предпринимателей приходит понимание, что легких и больших денег не будет без жесткого контроля над издержками. Инструменты контроля могут быть разными — от новой конфигурации севооборотов в пользу ликвидных field crops до введения технологий нового поколения или хотя бы их элементов (таких, как интеллектуальное земледелие и цифровые инструменты). Все меньше СХП планируют увеличивать посевы, все больше и чаще планируют интенсификацию действующих площадей. Еще один тренд — меньше инвестируют, а если инвестируют, то точечно и осторожно. Явно сошел на нет и так достаточно условный эффект девальвации рубля и замещения импорта. Наблюдавшаяся в последние месяцы мягкая девальвация российской валюты (курс которой, что интересно, впервые за многие годы почти полностью отвязался от нефтяных котировок) уже по большому счету не оказывает поддержки продажам агропродукции. Я не о выручке, а доходности. Не поленюсь подчеркнуть еще раз: в России вообще и в АПК в частности ваши выручка и EBIT могут не зависеть от уровня цен. Хотите маржи? Стремитесь становиться лидерами по себестоимости. Не ждите попутного ветра в виде удачной ценовой конъюнктуры, которая — в отличие от затрат и технологии — полностью вне вашего контроля, как рулетка в казино.

Еще несколько тенденций, стоящих вашего внимания. Рост экономической и политической нестабильности в мире означает увеличение рисков наступления резких ценовых шоков на агропродовольственных рынках. Пример — действия Трампа, развязавшего самую масштабную торговую войну в новейшей истории. В нее оказались втянуты большинство крупных производителей продуктов АПК: Китай, ЕС, Канада, Мексика и др. Как бы дальше ни развивались события, мир, без преувеличения, не будет прежним: взаимные ограничительные меры уже затронули глобальные товарные цепочки больше чем на $2 трлн, подсчитал Fitch. Этот фактор — и в первую очередь растущий риск нестабильности цен, объемов, торговых балансов — нужно обязательно учитывать в бизнес-стратегиях. Тем более что ликвидные cash crops — это, как правило, биржевые товары.

Рост производства зерна в России, где вне зависимости от урожая в конкретном сезоне состоялся выход на средний уровень в 100+ миллионов тонн, привел к накоплению проблем с хранением и логистикой. Из-за этого все менее привлекательны большие cash crops — такие, как пшеница и подсолнечник. Первая теперь, скорее, ситуативно привлекательна, а второй — условно-высокодоходен. В 2018/19 сельхозгоду основная маржа, на наш взгляд, может быть в кукурузе, сое и ячмене и отчасти — в таких нишевых позициях, как рожь. Однако наибольший доход дадут именно масличные, в первую очередь — соя и рапс.

Главное, что нужно понимать: рынок сейчас на переломе трендов, когда АПК переходит к новому этапу рыночной зрелости. От импортозамещения (органического роста производства агротоваров) к ориентации на экспорт излишков. А главное, к усилиям по росту эффективности в издержках. У тех, кто их плохо контролирует, больше не будет никакой маржи.

Показать еще
Статьи по теме
Топ-25 крупнейших российских производителей мяса. Лидеры рынка продолжат консолидацию
Агробизнесу нужны новые стратегии. Какой участники рынка видят новую госпрограмму поддержки АПК
Молоко без человека. Что меняет роботизация молочных ферм
Десять тезисов для новой госпрограммы
Датский инвестор накормит свининой Ленобласть. С вводом нового предприятия «Идаванг Луга» производство в регионе вырастет на 25%
Инна Ганенко, Людмила Малютина


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией