 Рано расслабляться. Высокие риски новых вспышек АЧС и гриппа птиц сохраняются — Агроинвестор
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Рано расслабляться. Высокие риски новых вспышек АЧС и гриппа птиц сохраняются
Алена Белая
Агроинвестор
4 июля 2018
Эпизоотическая обстановка в январе-мае 2018 года немного улучшилась. Главное достижение — отсутствие очагов заражения высокопатогенными видами гриппа птиц на промышленных предприятиях. Реже стала фиксироваться африканская чума свиней, за пройденный период крупные комплексы от нее не пострадали. Однако болезни активнее распространяются в летне-осеннее время, предупреждают эксперты. И вторая половина года вполне еще может преподнести неприятные сюрпризы
журнал «Агроинвестор»
июль 2018
Фото: ИТАР-ТАСС


Первые пять месяцев 2018 года выдались «спокойнее» по эпизоотической ситуации, чем прочили эксперты в области ветеринарии. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах не было зафиксировано ни одной вспышки гриппа птиц, сибирской язвы, болезни Ньюкасла и многих других серьезных недугов. Статистику портят продолжающая распространяться по территории России африканская чума свиней (АЧС) и ящур. По данным Россельхознадзора, с 1 января по 31 мая в стране были зафиксированы шесть вспышек АЧС у домашних свиней (в Калининградской, Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Саратовской областях, а также Краснодарском крае и Крыму), шесть вспышек ящура (все в Забайкальском крае) и один очаг нодулярного дерматита (в Оренбургской области). Тем не менее в целом обстановка с болезнями к началу лета выглядела немного лучше, чем за тот же период в 2017-м. Тогда по состоянию на 30 мая только по гриппу птиц было зарегистрировано 26 вспышек на птицефабриках и в ЛПХ восьми регионов, по АЧС — 14 вспышек в шести областях.

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