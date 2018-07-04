Агроинвестор



Первые пять месяцев 2018 года выдались «спокойнее» по эпизоотической ситуации, чем прочили эксперты в области ветеринарии. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах не было зафиксировано ни одной вспышки гриппа птиц, сибирской язвы, болезни Ньюкасла и многих других серьезных недугов. Статистику портят продолжающая распространяться по территории России африканская чума свиней (АЧС) и ящур. По данным Россельхознадзора, с 1 января по 31 мая в стране были зафиксированы шесть вспышек АЧС у домашних свиней (в Калининградской, Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Саратовской областях, а также Краснодарском крае и Крыму), шесть вспышек ящура (все в Забайкальском крае) и один очаг нодулярного дерматита (в Оренбургской области). Тем не менее в целом обстановка с болезнями к началу лета выглядела немного лучше, чем за тот же период в 2017-м. Тогда по состоянию на 30 мая только по гриппу птиц было зарегистрировано 26 вспышек на птицефабриках и в ЛПХ восьми регионов, по АЧС — 14 вспышек в шести областях.