По данным Минсельхоза, под урожай 2017 года сев озимых агрокультур проведен в оптимальные агротехнические сроки на площади 17,3 млн га или 99,9% к запланированной площади. В целом по стране погодно-климатические условия для сева озимых зерновых были благоприятными, поэтому он проведен с опережающими темпами к прошлому году (в 2015 году — 17,1 млн га).

В структуре посевов удельный вес пшеницы составляет в среднем 85,6%, ржи — 9,5%, ячменя — 3,2%, тритикале — 1,6%. Основные площади озимых размещены в Южном (34,9% от общей площади озимых по России), Приволжском (26,4%), Центральном (22,6%) и Северо-Кавказском (12,8%) федеральных округах. В целом по России структура сева не изменилась. На данный момент работы продолжаются только в ряде регионов Северного Кавказа, сообщает агроведомство.

Посевы под озимыми возросли на 1,2 млн га к прошлому году и их площадь — около 17,3 млн га — является самой высокой с 2010 года, когда она составила 17,9 млн т, но была очень высокая гибель из-за засухи, комментирует замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. «Такой задел плюс хорошее состояние этих посевов, достаточный уровень влаги в почве, а также неснижение площадей под яровыми позволяет рассчитывать на урожай в 2017 году не менее 110 млн т при средневысоких показателях урожайности», — считает эксперт.