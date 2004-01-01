Урожай подмосковной клубники в этом году ожидается на уровне прошлого года, когда было собрано 1,01 тыс. т этой ягоды. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Цена в рознице составит 200−300 руб./кг.



По словам министра, точки продажи клубники будут размещены рядом с предприятиями-производителями, также ягода будет реализовываться на рынках и в розничных сетях. «По возможности приобретения основным продавцом подмосковной клубники является Совхоз им. Ленина. У него около 90 точек продажи», — отметил Разин.



Как говорится на сайте Минсельхозпрода Московской области, в этом году власти региона готовы выделить Совхозу им. Ленина 70 точек для продажи клубники, при этом директор предприятия Павел Грудинин отмечает, что договоренности по точкам продажи с Московской областью пока нет. Как ожидается, сбор клубники в совхозе им. Ленина начнется 15 июня.



В 2016 году в хозяйствах Московской области было собрано 1012 т клубники, что на 20% выше уровня 2015 года. Из них 920 т пришлось на «Совхоз им. Ленина», крупнейшего производителя клубники в России. Как говорится на сайте предприятия, ягодой у него занято более 110 га. Еще 45 т в прошлом году собрал Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, 30 т — «Русская ягода», 11 т — АПК «Непецино», которое находится в ведении управделами президента, 6 т клубники было собрало хозяйство «Акатьевский».



По данным Росстата, в 2016 году валовой сбор ягод в России (клубника, земляника, малина, смородина, крыжовник и другие) составил 807 тыс. т, увеличившись на 6% к уровню 2015 года. Импорт клубники и земляники в Россию в 2016 году, по данным ФТС, сократился почти вдвое до 24,8 тыс. т против 48,2 тыс. т в 2015 году. В денежном выражении импорт составил $31,2 млн, более половины поставок — 58% — пришлось на Сербию, в топ-3 крупнейших импортеров этих ягод по итогам прошлого года также вошли Египет (14% поставок) и Белоруссия (13%).

