Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360 Подмосковье» рассказал о планах введения в эксплуатацию теплиц в регионе. «Надеюсь, что в 2017—2018 годы мы сдадим порядка 80 га теплиц и будем лидировать в Центральном федеральном округе. У нас есть проекты, которые мы поддерживаем — это огурцы, помидоры», — заявил он. Кроме традиционных тепличных овощей, по словам главы региона, инвесторы уже начинают реализовывать в Подмосковье проекты по выращиванию перца и клубники. «Мы должны защитить тех, кто производит овощи, фрукты здесь в России, оказать поддержку для того, чтобы качественные продукты были на прилавках нашего Подмосковья, нашей страны», — добавил Андрей Воробьев.



Президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев в беседе с корреспондентом «Агроинвестора» обратил внимание на то, что сейчас многие действующие инвесторы, уже реализовавшие проекты по возведению теплиц, приостановили работу в этом направлении из-за «напряженного бюджета». «Льготных кредитов пока нет, по CAPEX тоже ситуация непонятная. Получается игра со многими неизвестными. Поэтому инвесторы выжидают, будет господдержка или нет», — пояснил эксперт. Кроме того, по его словам, в России перец и клубника — скорее, экзотика для закрытого грунта. «Это очень узкая ниша, не очень прибыльный бизнес в условиях нашей энергетики», — считает он.



Королев также отметил, что Московская область серьезно обделена светом. Чтобы выращивать здесь овощи в закрытом грунте, нужно применять современные технологии досветки, что делает проекты дороже. «Сегодня появляются новые технологии — светодиодные лампы, использование которых позволяет нам сократить расходы на эти цели. И если они активно и масштабно будут внедрены, то и в Московской области получится без проблем выращивать овощи в закрытом грунте», — добавил эксперт.



По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта в стране составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. В структуре производства в сельхозорганизациях доля огурцов в прошлом году составила около 64% — 524 тыс. т. На томаты пришлось 30,7% — примерно 250 тыс. т. По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построено за последние пять лет. По мнению замдиректора Департамента растениеводства Минсельхоза Дениса Паспекова, в 2017 году вполне реально ввести в эксплуатацию 130−150 га комплексов, хотя госпрограмма предполагает запуск 263,1 га.

