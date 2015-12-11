Топ-10 регионов по инвестициям в агросектор

По итогам 2014 года на 11 регионов страны пришлось свыше 31% всех инвестиций, сделанных в основной капитал сельского хозяйства (с учетом охоты и лесного хозяйства). В совокупности их вложения в отрасль превысили 158 млрд руб., в целом по России — около 503 млрд руб.

Топ-10 регионов по инвестициям в агросектор 1 из 11 Фото: Легион-Медиа Больше всего — 120,4 млрд руб. в агросектор инвестировали компании, работающие в Центральном федеральном округе, на втором месте с 71,3 млрд руб. Приволжье, третьим стал Юг с 33,2 млрд руб., следует из опубликованного недавно сборника Росстата «Инвестиции в России». Меньше всего — 1,2 млрд руб. инвестировали в сельское хозяйство Крыма.

















Поделиться

Loading...