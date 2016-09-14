Война Египта со спорыньей в пшенице: кто попал в «черный список»

В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей. Вскоре египетский госагент по закупкам сырьевых товаров (GASC) сформировал список стран, пшеница производства которых запрещена к закупкам. В этот список попали все основные партнеры Египта по зерну, включая Россию, которая является крупнейшим поставщиком пшеницы в Египет с долей рынка 65%. «Агроинвестор» выясняет, экспорт каких из попавших в «черный список» стран действительно может пострадать.

Война Египта со спорыньей в пшенице 1 из 9 Фото: wikimedia.org Эксперты называют решение Египта странным, ведь в незначительных количествах грибок присутствует практически в любой партии пшеницы, исключение составляет зерно из Австралии и Южной Америки, где спорынья практически не встречается. По их словам, добиться нулевого содержания спорыньи в зерне практически невозможно. Даже международные стандарты допускают наличие до 0,05% пшеницы, зараженной спорыньей.

















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