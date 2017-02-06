Топ-10 регионов по производству мяса

По итогам 2016 года производство скота и птицы на убой в России увеличилось на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес). В том числе в сельхозорганизациях объем составил 10,1 млн т — на 5,8% больше, чем годом ранее. В целом в структуре производства более 44% пришлось на долю птицы, около 31% — на свиней, 20,4% — на КРС. Основным драйвером отрасли стало свиноводство, за год прибавившее 9,4%, тогда производство птицы выросло только на 2,6%, а КРС — снизилось на 1,6%. На основе данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг топ-10 регионов по объемам производства скота и птицы

на убой. Вместе они произвели более 5,6 млн т мяса или свыше 40% всего

объема страны

Топ-10 регионов по производству мяса 1 из 11 Фото: Д. Абрамов На долю Центрального федерального округа в общем объеме выпуска мяса пришлось почти 34% или 4,7 млн т, хотя динамика роста отрасли — плюс 5,6% к показателю 2015 года — здесь не самая высокая. По этому показателю ЦФО обогнали регионы Северо-Запада, прибавив 7,1%, хотя объемы производства здесь примерно в пять раз меньше — 908, тыс. т. В 2016 году лишь Южный федеральный округ незначительно (на 0,3%) уменьшил выпуск продукции, до 1,4 млн т

















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