Зерновой терминал «КСК» инвестирует 3 млрд рублей в портовую инфраструктуру

Зерновой терминал «КСК» вложит минимум 3 млрд руб. в развитие бизнеса и уже в 2019 году первым в России сможет обслуживать суда класса «постпанамакс» с дедвейтом 100 тыс. т, рассказал гендиректор компании Алексей Амаев. Мощности терминала по перевалке зерна на экспорт увеличатся с нынешних 3,5 млн т в год до 5 млн т. Кроме того, реализация инвестпрограммы позволит «КСК» работать с малыми судами, планируемый объем приемки зерна с них для перегрузки на крупнотоннажные корабли — 1 млн т в год.