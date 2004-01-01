Правительство выделило 2 млрд рублей на покупку сельхозтехники

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных 2 млрд руб. субсидий на покупку сельхозтехники. Как сообщается на сайте кабинета министров, документ подписан 9 декабря, деньги выделяются в рамках перераспределения средств резервного фонда правительства. «Предоставление дополнительных субсидий позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести в 2017 году не менее 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении.



О том, что в конце года могут быть выделены дополнительные 2 млрд руб. на субсидирование скидок при покупке сельхозтехники, замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщал еще в сентябре. Тогда он заявлял, что к концу года министерство готово дополнительно профинансировать программу 1432, по которой государство с 2013 года субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, предоставляемые аграриям. Как поясняла ассоциация «Росспецмаш», для перевода средств Минпромторга в бюджет Минсельхоза требуется время и распоряжение правительства.



В 2017 году производителям техники по программе 1432 уже было направлено 13,7 млрд руб. Однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о приостановке программы, поскольку выделенные правительством деньги закончились. Благодаря субсидированию в первом полугодии, по данным «Росспецмаша», выпуск сельхозтехники вырос на 35% — российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Однако «Росспецмаш» тогда предупреждал, что без субсидий к концу 2017 года темп роста производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%.



«В сентябре, после объявления о выделении дополнительных 2 млрд руб., было письмо Минпромторга о возобновлении программы 1432», — рассказал «Агроинвестору» заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. Таким образом, выделенные деньги пойдут на субсидии как по ранее заключенным контрактам, так и по новым, которые будут заключены до конца года. «Мы рассчитываем, что в следующий год мы войдем без переходящего остатка по субсидии. Если он будет, то небольшой», — отметил Максимкин.



В 2016 году на субсидирование покупки сельхозтехники по программе 1432 было выделено 11,2 млрд руб. В результате в денежном выражении производство выросло на 59% до 88,6 млрд руб., в том числе выпуск зерноуборочных комбайнов увеличился более чем на 30%, кормоуборочных комбайнов — более чем на 60%, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. За 10 месяцев 2017 года, по данным аналитической компании «АСМ-холдинг», производство зерноуборочных комбайнов выросло на 20% к аналогичному периоду 2016 года, выпущено 6, 2 тыс. единиц, в том числе «Ростсельмаш» нарастил производство на 17%, «Брянсксельмаш» — на 18%, «Клаас» — в 2,2 раза, «Джон Дир Русь» — в 2,3 раза. Производство кормоуборочных комбайнов в январе-октябре снизилось на 17% до 604 единиц, косилок — на 8% до 5,8 тыс. единиц, сеялок — на 0,6% до 8,6 тысяч. Среди почвообрабатывающей техники выпуск плугов вырос на 2% до 3,5 тыс., борон — на 4% до 23,2 тыс., мотоблоков и мотокультиваторов — на 2,3% до 84,2 тыс. Производство опрыскивателей с начала года прибавило 25% до 1,4 тыс. единиц.



По данным Минпромторга, парк сельхозтракторов в России к концу 2016 года насчитывал 455 тыс. единиц, из которых около 60% — старше 10 лет, а доля зерноуборочных комбайнов со сроком эксплуатации свыше 10 лет достигала 45%. Из-за нехватки сельхозтехники в этом году было потеряно от 8 млн т до 10 млн т зерна, сообщал на XVII конференции «Агрохолдинги России — 2017» директор по работе с ключевыми клиентами компании «Ростсельмаш» Игорь Прохиро. По его подсчетам, расчетная нагрузка на один зерноуборочный комбайн в России составляет около 700 га, в то время как в США — 63 га, во Франции — 53 га.

