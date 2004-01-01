Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №2 (60) март-апрель 2017
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Качество обработки почвы является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на урожайность возделываемых культур, поэтому производители уделяют особое внимание совершенствованию и модернизации почвообрабатывающей техники.