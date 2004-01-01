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Актуальная техника
Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных разработок для почвообрабатывающей техники, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. БалабановаВиктор Балабанов
Агротехника и технологии, март 2017
Качество обработки почвы является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на урожайность возделываемых культур, поэтому производители уделяют особое внимание совершенствованию и модернизации почвообрабатывающей техники.
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