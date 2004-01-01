На влажном зерне у комбайнов с ременным приводом шнеков бункера увеличивается вероятность быстрого износа или растяжения ремня
Фото: Лилиани
Фото: Лилиани
Трехзвенный подход: советы по эксплуатации бункеров-перегрузчиков зерна
Все больше зернопроизводителей делают выбор в пользу уборки и сева с применением бункеров-перегрузчиков. Эти машины просты в эксплуатации, однако при работе с ними часто допускаются ошибки, снижающие технологический и экономический эффект. В чем заключаются эти ошибки и как их не допустить, рассказывает руководитель группы развития новых проектов компании «Лилиани» Павел МихайленкоПавел Михайленко
Агротехника и технологии, март 2017
Уборка зерна — процесс, обусловленный конкретными сроками. Их растягивание чревато как биологическими потерями урожая, так и уроном качеству зерна. К тому же возрастает риск бурного роста сорняков и «подгона», что существенно снижает производительность уборки, увеличивает затраты и приводит к еще большим потерям.
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