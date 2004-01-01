Трехзвенный подход: советы по эксплуатации бункеров-перегрузчиков зерна

Все больше зернопроизводителей делают выбор в пользу уборки и сева с применением бункеров-перегрузчиков. Эти машины просты в эксплуатации, однако при работе с ними часто допускаются ошибки, снижающие технологический и экономический эффект. В чем заключаются эти ошибки и как их не допустить, рассказывает руководитель группы развития новых проектов компании «Лилиани» Павел Михайленко