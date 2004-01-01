Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №2 (60) март-апрель 2017
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Уборка зерна — процесс, обусловленный конкретными сроками. Их растягивание чревато как биологическими потерями урожая, так и уроном качеству зерна. К тому же возрастает риск бурного роста сорняков и «подгона», что существенно снижает производительность уборки, увеличивает затраты и приводит к еще большим потерям.