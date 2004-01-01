Тепличные условия

Компания Integrity S. A. стала пионером по выращиванию голубики в Аргентине. В основе инновационной технологии производства лежит применение тоннельных теплиц, защищающих ягоду от перепадов температуры. В 2015 году производство голубики на плантациях компании достигло 600 т. По данным на 2016 год, производство голубики в компании осуществлялось на 82 га, при этом в планах дальнейший рост объемов производства. Цены на голубику в 2015 году также были выше, чем в предыдущие годы, из-за возросшего спроса и снижения предложения. 75% ягодных полей Integrity S. A. находятся под защитой тепличных тоннелей, что позволяет производить голубику независимо от погодных условий, будь то ветер, дождь, град или мороз. Качество ягод, полученных в таких теплицах, намного выше тех, что выращивались в открытом грунте, что обеспечивает компании преимущество на рынке. По словам руководства Integrity S. A., в ближайших планах оборудовать тепличными тоннелями все ягодные поля, поскольку такая технология экономически оправдана и ведет к повышению качества и увеличению урожайности.

Отличный пример нестандартного подхода к организации тепличного бизнеса показали якутские предприниматели. В декабре 2016 года в пригороде Якутска открылся тепличный комплекс «Покровский» — первая круглогодично работающая теплица, построенная в условиях вечной мерзлоты. Инвестпроект удалось осуществить совместно с японскими инвесторами (компанией «Хоккайдо Корпорэйшн») при поддержке АКБ «Алмазэргиэнбанк», МУП «Горснаб» и администрации региона. По словам руководства тепличного комплекса «Покровский», уже в 2017-м году теплица сможет производить до 900 т огурца и 200 т зелени. Комплекс спроектирован на площади 4,5 га, первая очередь состоит из 1,5 га. Годовые объемы производства после ввода первой очереди комплекса в 1,5 га уже позволят получать 1,2 тыс. т огурца в год, а зеленой массы — до 200 т в год. Комплекс создан с использованием новейших японских технологий, которые позволят сократить издержки и получить высокий урожай даже в суровых условиях вечной мерзлоты. Всех секретов инвесторы не раскрывают и от подробных комментариев относительно технологического процесса уклоняются, однако о некоторых разработках, внедренных в тепличном комплексе, руководство «Покровского» все же рассказало. Так, на крыше установлена специальная трехслойная пленка, которая выдерживает температуру до -100 ºС. Овощи будут выращиваться по голландской технологии без грунта в малом объеме субстрата с использованием системы капельного орошения. При этом технология производства весьма гибкая, что позволит выращивать не только огурцы и томаты, но также клубнику и даже цветы. Фундамент комплекса бессвайный, круглогодичная работа обеспечивается за счет систем электродосвечивания и инновационной технологии трехуровневого отопления. Проект обещает стать самым мощным сельскохозяйственным объектом по использованию собственной тепло- и электрогенерации в Дальневосточном регионе. Теплица заработает в полную силу в 2021 году, ее продукция сможет наполовину покрыть потребности столицы республики в свежих томатах, огурцах и зелени. Инвестор рассчитывает выйти на окупаемость через 5−6 лет с начала развития производства.

Закрытый грунт в России, с ее суровым климатом и далеко не тепличными условиями, всегда казался бизнесом перспективным. Реализовать свежие овощи и зелень в разгар зимы по хорошей цене и получить тройную прибыль заманчиво для любого инвестора. Но на практике оказалось, что тепличное производство в конкурентных условиях далеко не так рентабельно, как могло бы быть. Ведь львиная доля теплиц, существующих сегодня, построены и продолжают работать по устаревшим технологиям на древнем оборудовании, принося владельцам больше затрат, чем прибыли. Однако после многолетнего спада рынок тепличного оборудования готов наконец войти в новую фазу роста, а с развитием современных технологий и введением санкционных запретов производство отечественных овощей в закрытом грунте может стать не просто окупаемым, а весьма выгодным.



Один из трендов промышленного развития последних лет — особые экономические зоны (ОЭЗ) — можно считать отличным показателем направления вектора индустриального развития. Примечательно, что сегодня современные тепличные комплексы прочно вошли в число резидентов подобных зон наравне с другими отраслевыми инвестпроектами. В качестве примера можно привести создание ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане — одном из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России с крупным индустриально-энергетическим потенциалом и нефтедобычей. По официальной информации на 1 июля 2016 года, в «Алабуге» в качестве резидентов зарегистрировано 48 предприятий, в том числе такие ведущие международные компании, как Ford, 3 М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong, Kastamonu.



«Алабуга» предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот. Цель деятельности ОЭЗ — создание благоприятных условий для реализации российскими и международными компаниями инвестпроектов промышленного производства. Минимальный порог инвестиций здесь 3 млн евро.



В настоящее время «Алабуга» занимается поиском перспективных тепличных проектов. Одно из таких начинаний — выращивание грибов-шампиньонов компанией IGS Agro. «Несмотря на то, что это не совсем теплицы и по территории завод IGS Agro значительно уступает тепличным комплексам, рассчитанным на выращивание овощей, интерес к подобным проектам немалый», — говорит Михаил Миронов, директор Департамента по корпоративным вопросам «ОЭЗ ППТ «Алабуга». По его словам, в настоящее время популярность тепличных проектов в России выросла именно в свете импортозамещения. С нынешним курсом доллара и действующими ограничениями на ввоз овощной продукции из-за рубежа тепличные проекты становятся намного более выгодным бизнесом, чем в предыдущие годы.



Географическое положение ОЭЗ в самом центре европейской части России на расстоянии менее 1 тыс. км от 9 из 15 российских городов-миллионников обеспечивает огромный рынок сбыта для свежевыращенных овощей. А это один из важнейших критериев выбора для реализации крупных тепличных проектов. Сейчас на территории «Алабуги» уже действует завод салатной продукции «Белая Дача», занимающийся переработкой и производством свежей салатно-овощной продукции в объеме до 9,6 тыс. т/год. На стадии строительства завод по производству шампиньонов компании IGS Agro. Запуск завода мощностью 3,6 тыс. т/год запланирован на конец 2017 года.



Обеспечить себя энергией

Строительство тепличного комплекса в регионе, удобно расположенном по отношению к конечному потребителю продукции, сразу решает массу проблем и многократно сокращает издержки на логистику и хранение. Основная часть теплиц строится сегодня в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где свежие овощи востребованы потребителем круглый год. Следовательно, в этих регионах будут высокий спрос и рентабельное производство. Доля современных теплиц в секторе круглогодичных, по оценкам специалистов компании Zeppelin Power Systems, составляет от 30 до 40%, и их количество постепенно увеличивается. При этом в гонке за рентабельностью часто выигрывают проекты, сумевшие найти нестандартное решение: сократить затраты или повысить прибыль способом, отличным от принятого всеми.



Например, в числе определяющих факторов успешности (помимо выбора географического места расположения и сопутствующих климатических и логистических особенностей) находится возможность подключения к коммуникациям и газораспределительной сети для получения природного газа. То есть возможность получения дешевой и качественной электроэнергии для обеспечения нужд теплиц.



В текущий момент данная задача решается двумя способами, поясняет Тимур Валеев, представитель отдела продаж дизельных и газовых энергетических установок компании Zeppelin Power Systems. Во-первых, это подключение к электрическим сетям региона с возможностью выходить на оптовый рынок покупки электроэнергии. Стоимость 1 кВт/ч при таких условиях составит 2,2−2,4 руб., подсчитывает специалист. Но этот путь сложен как с технической точки зрения (технической возможности местных сетей), так и с административной (получение разрешений, выделение квот) и может не совпадать с планируемым местом установки, предупреждает он.



Второй вариант — установка собственной генерации на базе газопоршневых станций. Эффективный энергоцентр при использовании природного газа в виде топлива будет производить электрическую и тепловую энергию, при этом глубина использования топлива может достигать 86−87%, рассказывает Валеев. Себестоимость же такого топлива, по его словам, значительно ниже тарифа от сетей на общих условиях и несколько ниже стоимости тарифа на оптовом рынке. Такой, казалось бы, не совсем стандартный способ энергообеспечения позволяет снизить издержки и получить большую свободу выбора места установки теплиц, что в данном варианте ограничено только наличием возможности получения необходимого количества природного газа, говорит специалист. К тому же, обращает он внимание, сопутствующими преимуществами здесь являются высокое качество электрической энергии, а также остаточная стоимость оборудования по сравнению с затратами на подключение, которые нельзя монетизировать.



Новый взгляд на пленку

Классическая промышленная теплица, а тем более крупные тепличные комплексы, в представлении любого инвестора — конструкция из стекла и металла или поликарбонатные теплицы, но никак не каркас, обтянутый пленкой. Тем не менее сегодня пленочное покрытие все чаще используется в промышленных масштабах.



Первый опыт применения пленки в промышленных теплицах относится к 1960-м годам, однако до недавнего времени ее применение было сдержано низким сроком службы (порядка 1−2 лет) и неустойчивостью к солнечной радиации, рассказывает Сергей Перегудов, генеральный директор компании «Биокомплекс». И только в 2000-е годы появились новые технологии, благодаря которым срок службы пленки в промышленных теплицах был увеличен до пяти и более лет. Однако массовому применению препятствовала высокая стоимость.



По сравнению со стеклом у пленки ряд преимуществ, говорит Перегудов. Она облегчает металлоконструкцию до 7 кг на м2

(для сравнения, стекло весит 20−25 кг), дает лучшую термальную защиту и, соответственно, сокращает расходы на обогрев. Кроме того, существует возможность изготовления индивидуальной пленки под каждую культуру благодаря химическим добавкам в составе, обращает внимание специалист. «Например, пленка может иметь в составе УФ-добавки (HALS-UV, THT-UV, NIQ UV), защиту от ИК-излучения, пыли, а также обладать антитуманными или влагосдерживающими свойствами. HALS-UV обеспечивает защиту от коротковолнового солнечного излучения, THT-UV — равномерное распределение света и антивирусную защиту, а NIQ UV — защиту от воздействия различных химических веществ, и т. д. », — поясняет Перегудов.



Также благодаря использованию пленки можно снизить уровень влажности в жаркие дни и теплопотери ночью, продолжает он, поскольку, в отличие от стекла, пленка обладает низкой теплопроводностью и не выпускает тепло в атмосферу. «Современная пленка может иметь ширину рукава до 16 м и выдерживать температуру до -60 °C, то есть вполне соответствует запросам крупного производственного комплекса. Но помимо общего срока эксплуатации, для пленок немаловажной будет и гарантия на свойства химических добавок и, соответственно, сохранение эффекта от их применения».



Другая прогрессивная технология — так называемая двойная продутая пленка. В случае использования этой технологии покрытие теплицы выполняется двумя слоями пленки, между которыми специальной помпой нагнетается воздух. Расстояние между слоями составляет 20−30 см, тем самым обеспечивается воздушная подушка. Такая технология дает пленке возможность противостоять ветру, снегу и низким температурам. Двойное покрытие защищает растения в теплице от прямых солнечных лучей, предотвращая ожоги, что позволяет сэкономить на системах зашторивания, при этом процент проникновения света составляет 91%. Зимой два слоя пленки способны обеспечить разницу температур до 10 ºС, а это снижает расходы на отопление на 35−40%. Продутая пленка сегодня успешно применяется в средних и крупных фермерских теплицах промышленного типа.



Ставка на ассортимент

По мнению Тамары Решетниковой, генерального директора маркетинговой компании «Технологии Роста», в тепличном бизнесе обращать внимание следует прежде всего на ассортиментную политику и круглогодичное производство. «С ассортиментом в защищенном грунте в России всегда были вопросы, — сетует Решетникова, — основной объем продукции приходился на огурец. Томаты наши тепличные комплексы выращивали в 2−2,5 раза меньше огурцов, тогда как структура потребительского спроса, напротив, включает больше томатов. А такие овощи, как баклажаны, цукини, перец сладкий, редис и прочее, мы практически не выращиваем: общий их объем составляет менее 100 т/год, чего абсолютно недостаточно для РФ».



По оценке «Технологий Роста», на повестке дня в отрасли закрытого грунта сейчас, с одной стороны, остро стоит проблема тщательного выбора современных сортов и гибридов, с другой — постепенная переориентация теплиц на выращивание томатов, перца и других малораспространенных культур. Именно в сегменте перца, баклажанов, цукини, земляники, ряда пряных трав, листовых и кочанных салатов Россия на 99% зависит от импорта в холодное время года.



Впрочем, сегодня итальянские и голландские производители оборудования для теплиц готовы предложить российским аграриям инновационные технологии выращивания земляники, голубики и черники под защитой тоннельных теплиц или каркасных конструкций различного размера и формы.



В целом производство ягоды в закрытом грунте менее энергозатратно, чем производство томата и огурца, уверен Сергей Перегудов из «Биокомплекса». По его словам, для достижения максимального экономического эффекта тепличный комплекс по выращиванию ягоды должен быть снабжен оборудованием для управления микроклиматом, искусственным освещением и системой полива. При выращивании же кустовых ягодных культур (малины, ежевики, черники) в теплицах требуется соблюдение четкого графика производства, при котором после первого цикла плодоношения сортов ремонтантного типа вводятся в производство сорта одноразового плодоношения. В ожидании созревания сортов одноразового плодоношения растения ремонтантных сортов обрезают и отправляют «зимовать» в холодильные камеры, поясняет специалист.



Подобный график позволяет обеспечить круглогодичное производство малины, ежевики и черники с объемами не менее 2 кг ягод с растения в год. По мнению Перегудова, проблемы с выращиванием кустовой ягоды в закрытом грунте связаны в первую очередь даже не с непониманием самой технологии, а больше с кадровыми и организационными вопросами. А именно — с отсутствием в нашей стране полноценного агрономического сопровождения и специалистов, способных применять такие технологии и опыт на практике, ведь имеющиеся комплексы, как правило, строились и сопровождались иностранцами, поясняет Перегудов.



Другая сложность в получении высоких урожаев и, следовательно, высокой рентабельности такого производства заключается в обеспеченности сортами ягод, предназначенных специально для закрытого грунта. Впрочем, постепенно ситуация меняется к лучшему: компании стремятся заполнить эти пробелы и уже сегодня готовы предоставить агрономическое сопровождение и специальные сорта для выращивания кустовой ягоды, заключает он.

