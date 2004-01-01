Ученые искали новые источники для питания человека и в ходе исследований открыли, что ряска имеет все основания стать продуктом питания, потому что она является хорошим источником белка. По его содержанию она сравнима с горохом, люпином и рапсом. Содержание белка в виде Wolffia globose достигает 30% от сухого веса. Кроме того, она содержит жирные кислоты омега-3 (жирные полиненасыщенные кислоты, наличие которых является индикатором пищевой ценности продукта) — стеаридоновую кислоту и альфа-линоленовую кислоту.



Помимо пищевой ценности, ряска быстро растет и размножается и не требует дополнительных площадей земли. В этом плане она сможет конкурировать с соей.



В первое время Wolffia globose может использоваться для приготовления популярных смузи и в булочных изделиях без глютена. Впрочем, ряска не всегда была в стороне от кулинарии. В прошлом она очень широко использовалась в меню жителей Таиланда, Камбоджи и Лаоса. Там из нее и сейчас готовят суп, используют в салатах или добавляют в омлеты.



Однако ряска никогда специально не культивировалась в мире, а в странах Азии просто собиралась с воды. Но это не помешает быстро нарастить производство. Уже были проведены эксперименты в Израиле и Нидерландах, которые показали, что ряска может выращиваться в промышленных масштабах: растение легко поглощает питательные вещества из воды и одновременно очищает водоемы.

