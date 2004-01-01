Lely создала робота для уборки навоза на сплошных полах
Компания Lely разработала робота для сплошных полов Discovery 120 Collector, который убирает навоз, а не соскабливает егоАгротехника и технологии
Lely, март 2017
Робот не только позволяет поддерживать повышенную чистоту пола, но и исключает возможность образования слоя навоза, доходящего до ложных копыт коров, что обычно происходит при использовании навозных скребков. Уборка происходит следующим образом: Discovery 120 Collector не сдвигает слой навоза перед собой, а засасывает его в себя, после чего выгружает в предусмотренное для этого место. Далее робот разжижает навоз водой, и с помощью вакуумного насоса получившаяcя масса перекачивается в сборный резервуар.
Робот также имеет распылители воды в передней и задней части. Спрыскивание затвердевшего слоя навоза спереди упрощает его последующий сбор, а сзади дает возможность дополнительно промыть пол, что делает его менее скользким. Вода запасается в двух мешках, находящихся в сборном резервуаре. По мере заполнения сборного резервуара навозной массой объем мешков для воды уменьшается, высвобождая дополнительное место для навоза. Такое решение делает робота более компактным. Он не создает препятствия передвижению коров и свободно проходит под селекционными воротами.
ориентируется автономно с помощью встроенных датчиков. Ему, в отличие от скреперов, не нужны кабели, поворотные шкивы и боковые коридоры увеличенной
высоты. Меньшее количество препятствий снижает вероятность возникновения болезни
белой линии копыт и способствует более безопасному передвижению коров по полу. Маршрут
и программа очистки задаются пользователем, что позволяет легко связать график
очистки с плановым распорядком дня фермы
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