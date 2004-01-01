Робот не только позволяет поддерживать повышенную чистоту пола, но и исключает возможность образования слоя навоза, доходящего до ложных копыт коров, что обычно происходит при использовании навозных скребков. Уборка происходит следующим образом: Discovery 120 Collector не сдвигает слой навоза перед собой, а засасывает его в себя, после чего выгружает в предусмотренное для этого место. Далее робот разжижает навоз водой, и с помощью вакуумного насоса получившаяcя масса перекачивается в сборный резервуар.



Робот также имеет распылители воды в передней и задней части. Спрыскивание затвердевшего слоя навоза спереди упрощает его последующий сбор, а сзади дает возможность дополнительно промыть пол, что делает его менее скользким. Вода запасается в двух мешках, находящихся в сборном резервуаре. По мере заполнения сборного резервуара навозной массой объем мешков для воды уменьшается, высвобождая дополнительное место для навоза. Такое решение делает робота более компактным. Он не создает препятствия передвижению коров и свободно проходит под селекционными воротами.



Discovery 120 Collectorориентируется автономно с помощью встроенных датчиков. Ему, в отличие от скреперов, не нужны кабели, поворотные шкивы и боковые коридоры увеличеннойвысоты. Меньшее количество препятствий снижает вероятность возникновения болезнибелой линии копыт и способствует более безопасному передвижению коров по полу. Маршрути программа очистки задаются пользователем, что позволяет легко связать графикочистки с плановым распорядком дня фермы