Благодаря шинам сверхнизкого давления ТУМАН-2М может эксплуатироваться в ранний весенний период при повышенной влажности полей
Фото: «Пегас-Агро»
Фото: «Пегас-Агро»
Актуальная техника. Обзор инновационных разработок в сфере опрыскивания
Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных разработок в сфере опрыскивания, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. БалабановаВиктор Балабанов
Агротехника и технологии, май 2017
Виктор Балабанов: Основным трендом в сфере внесения агрохимикатов является разработка систем, позволяющих обеспечивать максимально точное и экономное применение удобрений и средств защиты растений для обеспечения экологических требований по защите окружающей среды.
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