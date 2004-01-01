Благодаря шинам сверхнизкого давления ТУМАН-2М может эксплуатироваться в ранний весенний период при повышенной влажности полей Фото: «Пегас-Агро»

Благодаря шинам сверхнизкого давления ТУМАН-2М может эксплуатироваться в ранний весенний период при повышенной влажности полей Фото: «Пегас-Агро»

Актуальная техника. Обзор инновационных разработок в сфере опрыскивания

Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных разработок в сфере опрыскивания, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. Балабанова