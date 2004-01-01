Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №3 (61) май-июнь 2017
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Виктор Балабанов: Основным трендом в сфере внесения агрохимикатов является разработка систем, позволяющих обеспечивать максимально точное и экономное применение удобрений и средств защиты растений для обеспечения экологических требований по защите окружающей среды.