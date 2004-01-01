После обработки хлором и специальной моющей техникой на поверхности дынь оставалось в 10 раз больше патогенов, чем после пара Фото: Lee Chau ars. usda. gov

После обработки хлором и специальной моющей техникой на поверхности дынь оставалось в 10 раз больше патогенов, чем после пара Фото: Lee Chau ars. usda. gov

Патогены на овощах можно убивать паром

Пар может эффективно бороться с E. coli, Salmonella и Listeria, которые ежегодно вызывают более миллиона заболеваний и около 100 смертей по всему миру. Более того, он оказался даже эффективнее традиционных методов обработки ¬— хлором и специальными моющими машинами для овощей и фруктов