После обработки хлором и специальной моющей техникой на поверхности дынь оставалось в 10 раз больше патогенов, чем после пара
Фото: Lee Chau ars. usda. gov
Фото: Lee Chau ars. usda. gov
Патогены на овощах можно убивать паром
Пар может эффективно бороться с E. coli, Salmonella и Listeria, которые ежегодно вызывают более миллиона заболеваний и около 100 смертей по всему миру. Более того, он оказался даже эффективнее традиционных методов обработки ¬— хлором и специальными моющими машинами для овощей и фруктовАгротехника и технологии
журнал AgResearch, май 2017
Это обнаружили ученые из Сельскохозяйственного исследовательского центра (ARS) Минсельхоза США (USDA). Кроме того, выяснилось, что обработка паром еще и сравнительно недорога.
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