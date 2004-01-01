Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №3 (61) май-июнь 2017
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Это­­­ обнаружили ученые из Сельскохозяйственного исследовательского центра (ARS) Минсельхоза США (USDA). Кроме того, выяснилось, что обработка паром еще и сравнительно недорога.