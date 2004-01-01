

До сих пор, несмотря на значительный прогресс в сельском хозяйстве, количество урожая, которое удается получить, остается очень непредсказуемым для всех культур. Все потому, что созревание и особенно цветение растений определяются слишком многими природными факторами — длиной дня, температурой воздуха, влажностью и другими переменными.