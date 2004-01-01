Открыта технология, позволяющая выбирать время цветения растений и уборки урожая
Фото: Bayer AG
Фото: Bayer AG
Фунгициды регулируют время цветения растений
Ученые Университета Токио вывели новый сорт риса, временем цветения которого можно манипулировать с помощью обычной сельскохозяйственной химии — фунгицидов Routine или Oryzemate. Причем цветение произойдет точно в срок — через 40−45 дней после обработки, вне зависимости от погоды и прочих внешних условийАгротехника и технологии
сайт Токийского Университета, май 2017
До сих пор, несмотря на значительный прогресс в сельском хозяйстве, количество урожая, которое удается получить, остается очень непредсказуемым для всех культур. Все потому, что созревание и особенно цветение растений определяются слишком многими природными факторами — длиной дня, температурой воздуха, влажностью и другими переменными.
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