

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на 2014−2020 годы» — одна из немногих, которая в 2017 году при секвестре бюджета и количества целевых программ не только была сохранена, но и получила дополнительные средства. Между тем эксперты говорят, что действующий документ значительно урезан, а проводимые мероприятия — лишь капля в море необходимых мер. Многие аграрии утверждают, что не получали господдержку на мелиорацию, и реализуют проекты исключительно за свой счет или отказались от них.