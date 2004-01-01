Фото: KWS SAAT SE
«Байер» и KWS выдали SESVanderHave лицензию на выведение устойчивой к гербицидам сахарной свеклы
Компании «Байер» и KWS SAAT SE выдали долгосрочную лицензию на использование своей новой технологии выращивания сахарной свеклы CONVISO® SMART бельгийской фирме SESVanderHaveАгротехника и технологии
KWS SAAT SE, июль 2017
Эта технология позволяет выводить гибриды, устойчивые к гербицидам из класса ALS-ингибиторов, которые используются для борьбы с широким спектром сорняков.
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