Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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Эта технология позволяет выводить гибриды, устойчивые к гербицидам из класса ALS-ингибиторов, которые используются для борьбы с широким спектром сорняков.