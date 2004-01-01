CASE IH провела тест-драйв техники

В июле на базе хозяйства «Агрокультура» в Эртильском районе Воронежской области бренд Case IH собрал своих клиентов и дилеров в честь 175-летнего юбилея в области разработки современного сельскохозяйственного оборудования