Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №05 (63) сентябрь-октябрь 2017
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Для тест-драйва были предоставлены мощные роторные комбайны Axial-Flow 8240 c жаткой Varifeed и Axial-Flow 6140 с жаткой 7 м, самоходный опрыскиватель нового поколения Patriot 4430, тракторы Quadtrac 500, Steiger 500, Magnum 340, Puma 210 с погрузчиком STOLL, оснащенным захватом для тюков.