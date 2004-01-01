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CASE IH провела тест-драйв техники
В июле на базе хозяйства «Агрокультура» в Эртильском районе Воронежской области бренд Case IH собрал своих клиентов и дилеров в честь 175-летнего юбилея в области разработки современного сельскохозяйственного оборудованияАгротехника и технологии
CASE IH, октябрь 2017
Для тест-драйва были предоставлены мощные роторные комбайны Axial-Flow 8240 c жаткой Varifeed и Axial-Flow 6140 с жаткой 7 м, самоходный опрыскиватель нового поколения Patriot 4430, тракторы Quadtrac 500, Steiger 500, Magnum 340, Puma 210 с погрузчиком STOLL, оснащенным захватом для тюков.