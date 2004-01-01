

Эксплуатация этого типа техники проходит в исключительно сложных и труднопроходимых условиях. Стремясь удовлетворить приоритетные потребности горнодобывающих и строительных компаний, специалисты Michelin разработали инновационное решение, которое значительно способствуют повышению рентабельности производственных работ. Новинка обеспечивает ряд преимуществ, в числе которых сокращение времени незапланированных простоев техники и оптимизация эксплуатационных затрат. Основные направления, по которым усовершенствована шина, — повышенная стойкость к внешним агрессивным воздействиям благодаря увеличению металла в каркасе и в брекерных слоях на 24,7%, а также увеличение толщины боковины на 15%. Кроме того, эксплуатационный ресурс шины удалось повысить на 15% за счет увеличенной до 65 мм глубины протектора и большему количеству резиновой смеси в пятне контакта.