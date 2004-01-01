

Кожевенная индустрия приносит государствам миллиарды долларов прибыли, а в США является экспортоориентированной отраслью. Только в этой стране обработка и продажа шкур дает $2 млрд/год. Примерно 90% из 32 млн ежегодно производимых мясной индустрией США шкур идут на экспорт, поэтому их качество очень важно. Однако качество шкур перед отправкой в другие страны обычно отслеживается «на глаз» при взвешивании, после чего к каждой шкуре прилагается номер с оценкой качества. Проблема в том, что многие дефекты шкур выявить таким способом невозможно. Брак обнаруживается только тогда, когда в конечном товаре проявится дефект.