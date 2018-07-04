 Ни капли мимо дохода. Аграрии выращивают на поливе картофель, овощи, сою и кормовые агрокультуры — Агроинвестор
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Технологии
Ни капли мимо дохода. Аграрии выращивают на поливе картофель, овощи, сою и кормовые агрокультуры
Елена Максимова
Агроинвестор
4 июля 2018
Орошение — эффективный и давно зарекомендовавший себя способ повышения объема, качества урожая и, как следствие, доходности производства. Однако темпы расширения и обновления оросительных сетей оставляют желать лучшего. Ежегодно в России вводится от 7 до 80 тыс. га новых или реконструированных систем полива
журнал «Агроинвестор»
июль 2018
Фото: Легион-Медиа


По данным Объединения строителей в области мелиорации и водного хозяйства (Ассоциация «МВС»), в прошлом году при общей площади посевов в России более 80 млн га на орошении находилось лишь 4,6 млн га. Однако расширение оросительных сетей все же идет, каждый год вводится до 100 тыс. га, рассказывает председатель правления организации Николай Сухой. Росстат показывает более скромные данные: в 2017 году введено новых земель на орошении всего 19,2 тыс. га, после комплексной реконструкции — еще 60,5 тыс. га. При этом 2016-й для отрасли вообще стал провальным. Построенных с нуля оросительных систем тогда было запущено на 6,9 тыс. га, а реконструированных — лишь на 0,6 тыс. га.

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