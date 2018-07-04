Агроинвестор



По данным Объединения строителей в области мелиорации и водного хозяйства (Ассоциация «МВС»), в прошлом году при общей площади посевов в России более 80 млн га на орошении находилось лишь 4,6 млн га. Однако расширение оросительных сетей все же идет, каждый год вводится до 100 тыс. га, рассказывает председатель правления организации Николай Сухой. Росстат показывает более скромные данные: в 2017 году введено новых земель на орошении всего 19,2 тыс. га, после комплексной реконструкции — еще 60,5 тыс. га. При этом 2016-й для отрасли вообще стал провальным. Построенных с нуля оросительных систем тогда было запущено на 6,9 тыс. га, а реконструированных — лишь на 0,6 тыс. га.