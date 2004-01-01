Россельхознадзор предложил перенести срок введения обязательной электронной ветеринарной сертификации для некоторых видов продукции на 1 января 2019 года. Как сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, полный переход к электронным сертификатам произойдет в 2018 году, однако для тех, кто не успеет подготовиться к этому времени, будет предусмотрен переходный период «без больших штрафов». «Кроме того, мы предложили в результате контактов с бизнес-сообществом перенести срок введения электронной ветсертификации продукции на 1 января 2019 года», — сказал Власов.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко назвал перенос сроков компромиссным решением. По его словам, перевод бумажной документации для сырья в электронный вид является правильным шагом, однако введение электронных сертификатов на готовую молочную продукцию избыточно, так как сейчас ее качество уже контролирует Роспотребнадзор. «Мы с самого начала настаиваем стоим на том, чтобы вообще исключить готовую продукцию из ветеринарной сертификации, оставив только оформление ветсертификатов при импорте и экспорте. Так как это не соответствует ни международной практике, ни практике внутри Таможенного союза и ведет к существенным дополнительным затратам для производителей молочной продукции. Мы надеемся, что Минсельхоз прислушается к просьбам бизнеса и обкатает систему на сырой продукции и пилотных проектах на заводах, чтобы понять, насколько ее целесообразно распространять на готовую продукцию», — сказал Даниленко «Агроинвестору».

Он отметил, что в настоящее время режим электронной сертификации действует в добровольном режиме, однако среди производителей сырья только единицы перешли на нее из-за пробелов в нормативных актах и проблем в работе самой системы. А включение в систему готовой молочной продукции обойдется перерабатывающей отрасли в миллиарды рублей, которые придется потратить на оплату труда новых специалистов, переоборудование заводов и прочие расходы, заметил Даниленко.

В мясной же отрасли, где ветеринарные документы выписываются на всю продукцию, в том числе переработанную, внедрение электронной сертификации с нетерпением ждут. «Крупным компаниям, конечно, удобней работать в электронном режиме, чтобы данные из их информационной системы в автоматическом режиме выгружались в ГИС «Меркурий». Уже многие компании зарегистрированы в системе и ждут правовых оснований, чтобы начать ею пользоваться», — сказал «Агроинвестору» замглавы исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

Закон о переходе всей ветсертификации в электронный вид был принят в 2015 году и должен вступить в силу с 2018 года. Основная его идея в том, чтобы оформлять электронные ветеринарные сертификаты могли не только государственные ветврачи, но и аттестованные частные ветеринары и представители производителей. Электронные сертификаты оформляются в федеральной системе ГИС «Меркурий», оператором которой определен Россельхознадзор. По словам Синельникова, осталось принять только два нормативных акта, чтобы система могла полноценно заработать. Первый — это приказ министерства о порядке оформления ветеринарных документов, который уже находится в высокой степени готовности и который даст основу, как вводить информацию, определит роли сотрудников организаций и госспециалистов. Второй — приказ об утверждении формы заявления на аттестацию негосударственных ветврачей, порядке проведения квалификационных экзаменов и т. д. Этот документ только находится в разработке.

В настоящее время электронная система действует в добровольном режиме, через нее проходит примерно 3−5% от всего оборота продукции, рассказал Власов. При этом в десяти субъектах, среди которых — Санкт-Петербург, ни одного электронного сертификата не оформлено. «Ряд регионов сопротивляются внедрению электронной системы, так как они лишаются доходов, собираемых при оформлении бумажных документов. А также от доходов от услуг государственных ветврачей, которые сейчас предлагаются в добровольно-принудительном порядке», — пояснил Синельников.