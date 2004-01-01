К 2019 году доля российских предприятий, использующих интернет вещей (IoT) в АПК, должна достигнуть 30%, следует из проекта «дорожной карты», разработанной Фондом развития интернет-инициатив, Минсельхозом, Минсвязи, Ассоциацией интернета вещей и экспертным советом при правительстве России (проект есть в распоряжении «Агроинвестора»). В настоящее время, по оценке авторов документа, доля сельхозпроизводителей, использующих интернет вещей, составляет около 0,05%. Также планируется, что внедрение интернета вещей в АПК увеличит долю отечественных разработок оборудования на базе технологий IoT с нынешних 6% до 20% к 2019 году. К этому же времени в «дорожной карте» предусмотрена реализация не менее 20 пилотных проектов по внедрению таких технологий на фермерские хозяйства.



Для достижения этих показателей предлагается в 2017 году законодательно упростить порядок строительства объектов связи на землях сельхозназначения, а также разработать комплекс мер по поощрению и финансовой поддержке предприятий АПК, внедряющих технологии интернета вещей. В частности, согласно «дорожной карте», уже в третьем квартале 2017 года должен быть разработан правительственный акт, «позволяющий снижать ставку налога для предприятий АПК в зачет расходов на внедрение технологий интернета вещей». Одновременно запланировано выделить фермерам радиочастоты для использования беспилотников и предусмотреть упрощенный доступ сельхозпроизводителей к системе космического мониторинга с тем, чтобы использовать картографические и метеорологические данные для наблюдения и прогнозирования урожая. Кроме того, к концу 2017 года планируется разработать образовательные программы по подготовке специалистов по IoT в АПК. Как пояснил «Агроинвестору» источник, знакомый с проектом, сейчас многие фермеры, у которых в сельхозтехнику уже встроены iot-устройства, не используют новые опции, эксплуатируя технику «по старинке».



Сами аграрии говорят, что на сегодняшний день использовать современные технологии часто не позволяет существующее покрытие сотовой связи. «У нас на сельхозтехнике стоят автопилоты — особенно это важно для пропашного сева и точности высева, а также для обработок средствами защиты растений. Но для их использования мы ежегодно покупаем платный спутниковый сигнал — к сожалению, через GSM не получается, так как нет устойчивого сигнала на всей нашей площади», — сказал «Агроинвестору» гендиректор хозяйства «Донское» (входит в холдинг «РЗ-Агро», принадлежащий АФК «Система» и семье Луи Дрейфус) Андрей Апанович. По его словам, предприятие также внедряет беспилотную летательную технику для наблюдения за посевами, кроме того, начинает проекты точного земледелия. «Эта технология требует инвестиций и большого опыта. Мы намерены нарабатывать этот опыт и в зависимости от результатов принимать решение о применении этой технологии», — отметил Апанович.



«Многие наши крупнейшие клиенты-сельхозпроизводители не только готовы, но уже внедряют новые технологии в свой бизнес, поскольку инновации позволяют значительно повысить урожайность. Однако повсеместное распространение технологий зависит от создания инфраструктуры и обеспечения доступа к ней именно для средних и малых хозяйств», — подтверждает начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Павел Шальнов. Кроме того, по его словам, внедрение программы также зависит от создания единых стандартов обмена данными, которые позволят объединить разные фермерские хозяйства в единую информационную систему. «Это позволит перейти на качественно новый уровень аналитики данных и исходных результатов анализа», — сказал «Агроинвестору» Шальнов.



Авторы «дорожной карты» уверены, что внедрение интернета вещей позволит аграриям увеличить урожайность, сократить расходы на производство благодаря более эффективному использованию удобрений и воды, а также повысить качество продукции. «Внедрение IoT в АПК сводится к трем этапам: установка датчиков для сбора информации в полях или на сельхозтехнику, агрегирование данных с этих датчиков (влажность, погодные условия, состояние почвы и пр.) и доступ фермеров к системам, которые анализируют эти данные и на их основе оптимизируют производство, повышая урожайность и снижая затраты», — поясняет замдиректора Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков. По его словам, использование таких систем позволяет сэкономить в среднем 20% расходов предприятия.

