Мировой рынок семян и средств защиты растений в 2017 году после замедления темпов роста в прошлом году остается нестабильным. В то же время, такие тренды, как увеличение численности населения, изменение структуры потребления, а также растущий потребительский спрос на продукты питания окажут положительное влияние на продовольственную отрасль, мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией и, в конечном счете, смогут повысить прибыльность сельскохозяйственных предприятий, уверен член правления Bayer и президент дивизиона Crop Science Лиам Кондон. «Эти факторы, а также постоянно растущий спрос на корма и продовольственные агрокультуры, используемые для производства биотоплива, формируют новые потребности, которые в долгосрочной перспективе должны стать драйверами роста нашего бизнеса», — отметил он недавно на конференции «Диалог о будущем сельского хозяйства 2017» в Монхайме (Германия).



Также Лиам Кондон сообщил, что целью компании является инвестировать не менее 200 млн евро в развитие Digital Farming с 2015 по 2020 годы. Уже сегодня большинство новых сельскохозяйственных машин оснащены системой точного земледелия. Передовые инструменты помогают фермерам оптимизировать использование удобрений и средств защиты растений для достижения лучших показателей урожайности и качества продукции. «Инновационные технологии цифрового земледелия позволяют сельхозпроизводителям выращивать более здоровые агрокультуры с большей эффективностью и на более устойчивой основе», — сказал он.



В настоящее время инновации Bayer в области цифровых технологий представлены на сельскохозяйственных рынках более чем в 30 странах, и компания стремится увеличить географию присутствия. Цифровое земледелие имеет огромный потенциал не только в таких странах, как Канада, США, Бразилия, Германия, Франция, Украина и Россия, но и для небольших фермерских хозяйств в развивающихся странах, полагает топ-менеджер. Новые цифровые решения должны помочь фермерам грамотно управлять ресурсами, считает руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций в странах СНГ Bayer Денис Серегин. «При разработке наших цифровых продуктов мы учитываем потребности аграриев разных странах мира. Разумеется, потребности производителей сельхозтоваров в России также принимаются во внимание, — говорит он. — В ближайшие три года мы планируем предложить им доступ к нескольким современным системам. Среди них решение, которое оценивает многолетнюю историю полей на основании данных дистанционного зондирования Земли и формирует высокоточные карты внутриполевой неоднородности, а также карты-предписания для дифференцированного посева, внесения удобрений и средств защиты растений». Еще одна система предназначена для мониторинга агрономических и метеоданных, построения прогноза развития патогенов и помощи в построении стратегии защиты урожая на конкретном поле. Кроме того, мы развиваем бесплатные приложения SCOUTING для мобильных устройств, позволяющие по фото определить сорняки, болезни и вредителей на поле, добавил он.



По словам Серегина, внедрение новых технологий в России уже несколько лет идет очень быстрыми темпами. Другой вопрос, что, в отличие от фермеров Европы или США, российским аграриям, исходя из условий ведения бизнеса, зачастую требуются другие первоочередные решения. Это, например, системы контроля техники и персонала, расхода (слива) топлива, качества выполненных работ и другие. «Данное направление, можно сказать, идет вторым пунктом после оснащения техники системами параллельного вождения: курсоуказателями или автопилотами. А применение агрономических элементов цифрового земледелия осуществляется уже на следующих этапах», — отмечает он.



Как сообщил на конференции глава отдела исследований и разработок дивизиона Crop Science Адриан Перси, Bayer ежегодно инвестирует около 1 млрд евро в исследования и разработки, чтобы вывести на рынок новые продукты. «Это позволяет нам предоставлять персонализированные агрономические решения, которые максимально отвечают потребностям сельхозпроизводителей», — сказал он. Портфель разработок Bayer включает 15 новых действующих веществ, а также видов семян, которые будут выведены на рынок с 2017 по 2020 год, отметил Перси. План инвестиций включает более 100 проектов полного цикла и несколько сотен новых сортов семян овощных и полевых агрокультур.



По данным руководителя отдела клиентского маркетинга дивизиона Crop Science Bayer Виктора Борисенко, в 2017-м году Bayer вывел на российский рынок несколько новых продуктов. В том числе инсектициды Оберон Рапид, Мовенто Энерджи и Белт, которые позволяют эффективно защищать сады, виноградники и овощные агрокультуры от насекомых-вредителей и клещей. «В течение следующих трех лет мы планируем вывести на российский рынок целую линейку протравителей, гербицидов, фунгицидов и инсектицидов для защиты полевых и овощных агрокультур, а также садов и виноградников», — сказал он. В то же время компания продолжит развивать местное производство, год от года наращивая объемы локализации. Планируется практически удвоить объемы продуктов российского производства к 2020 году до 6 млн л/год.



Bayer — международный концерн, специализирующийся в области здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей, а ее целью является увеличение доходов благодаря инновациям, росту и высокой прибыльности. В 2016 финансовом году концерн обеспечил работой около 115,2 тыс. человек, а его продажи достигли 46,8 млрд евро. Капитальные затраты компании оцениваются в 2,6 млрд евро, расходы на научно-исследовательскую деятельность — в 4,7 млрд евро (показатели включают результаты деятельности направления высокотехнологичных полимерных материалов).

