Какой техникой аграрии собирают рекордный урожай-2016

В этом году российские аграрии соберут рекордный урожай зерновых — от 106 до 118 млн т. «Агроинвестор» определил компании, техникой производства которых аграрии будут собирать этот урожай (по данным АСМ-Холдинг за 2015 год). Именно этим компаниями сельхозпроизводители отдавали предпочтение в 2015 году, закупая у них наибольшее число зерноуборочный комбайнов. Техника этих компаний сейчас работает на российских полях.

Какой техникой аграрии собирают рекордный урожай-2016 1 из 10 В последние годы в России налаживается выпуск собственной сельхозтехники. Росту популярности отечественных моделей способствовал также и обвал рубля — закупать импортную технику стало слишком дорого. Рынок зерноуборочных комбайнов в России в январе — декабре 2015 года составил 5 098 единиц, падение рынка к соответствующему периоду 2014 года составило 6%. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию на рынке, увеличили свою долю с 56,3% до 63,7%; при этом их продажи увеличились в натуральном выражении до 3 246 единиц (+6,2%).

















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