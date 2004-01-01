Партнерский материал. Публичная компания Hubei Sanonda Co Ltd. переименована в ADAMA Ltd.

Название ADAMA на иврите означает «земля» или «почва». Данный шаг является заключительным этапом в объединении двух компаний под одним глобальным брендом ADAMA и поддерживает фокус бренда на аграриев и подтверждает приверженность развитию сельского хозяйства по всему миру.



ADAMA является единственной интегрированной компанией в области средств защиты растений в Китае и первой в мире глобальной компанией, которая торгуется на фондовом рынке Китая.



«Объединение компаний под глобальным брендом ADAMA укрепляет наши позиции лидера в области защиты растений в Китае с возможностями предлагать инновационные решения для облегчения работы фермеров в Китае и во всем мире», — прокомментировал Ян Синцян, председатель совета директоров ADAMA.



Чэнь Лихтенштейн, президент и главный управляющий директор ADAMA отметил: «Объединение ListCo под одним из ведущих мировых брендов в области средств защиты растений — это еще один шаг, который делает бренд ближе к фермерам, нашим клиентам, сотрудникам, акционерам и участникам фондовых рынков. Выход на Шэньчжэньскую фондовую биржу является уникальной возможностью для китайских и международных инвесторов принять участие в нашем дальнейшем росте».



26 декабря 2018 года состоится собрание акционеров с целью одобрения изменения названия. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие недели.



Акции класса A и B продолжат торговаться на Шэньчжэньской фондовой бирже. Аббревиатуры акций изменятся на ADAMA, биржевые коды останутся прежними.

