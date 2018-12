Партнерский материал. Публичная компания Hubei Sanonda Co Ltd. переименована в ADAMA Ltd.

ADAMA — объединение Adama Agricultural Solutions Ltd. (далее Solutions) и Hubei Sanonda Co. Ltd. (далее ListCo) (SZSE 000553) объявили, что совет директоров ListCo одобрил изменение названия компании на ADAMA Ltd.