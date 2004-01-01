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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Публичная компания Hubei Sanonda Co Ltd. переименована в ADAMA Ltd.
ADAMA Ltd.
|
Декабрь 2018
ADAMA — объединение Adama Agricultural Solutions Ltd. (далее Solutions) и Hubei Sanonda Co. Ltd. (далее ListCo) (SZSE 000553) объявили, что совет директоров ListCo одобрил изменение названия компании на ADAMA Ltd.
Фото: ADAMA Ltd.

Название ADAMA на иврите означает «земля» или «почва». Данный шаг является заключительным этапом в объединении двух компаний под одним глобальным брендом ADAMA и поддерживает фокус бренда на аграриев и подтверждает приверженность развитию сельского хозяйства по всему миру.

ADAMA является единственной интегрированной компанией в области средств защиты растений в Китае и первой в мире глобальной компанией, которая торгуется на фондовом рынке Китая.

«Объединение компаний под глобальным брендом ADAMA укрепляет наши позиции лидера в области защиты растений в Китае с возможностями предлагать инновационные решения для облегчения работы фермеров в Китае и во всем мире», — прокомментировал Ян Синцян, председатель совета директоров ADAMA.

Чэнь Лихтенштейн, президент и главный управляющий директор ADAMA отметил: «Объединение ListCo под одним из ведущих мировых брендов в области средств защиты растений — это еще один шаг, который делает бренд ближе к фермерам, нашим клиентам, сотрудникам, акционерам и участникам фондовых рынков. Выход на Шэньчжэньскую фондовую биржу является уникальной возможностью для китайских и международных инвесторов принять участие в нашем дальнейшем росте».

26 декабря 2018 года состоится собрание акционеров с целью одобрения изменения названия. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие недели.

Акции класса A и B продолжат торговаться на Шэньчжэньской фондовой бирже. Аббревиатуры акций изменятся на ADAMA, биржевые коды останутся прежними.

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