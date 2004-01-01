Партнерский материал. «Коудайс МКорма» отмечает 25-летие

В 2009 году компания «Коудайс МКорма» приобрела завод в г. Лакинске (Владимирская область) и запустила собственное премиксное производство. За последние 10 лет производственные мощности лакинского завода выросли в три раза, а «Коудайс МКорма» вошла в топ-3 производителей премиксов в России, укрепив свои позиции на рынке престартеров. Согласно отчету аналитического центра «Эксперт», в 2017 году компания заняла 57 место в рейтинге крупнейших агропромышленных холдингов России. В 2019 году ведущая компания отрасли отметит свое 25-летие. О новых вызовах, инновационных решениях и о том, как все начиналось, мы поговорили с генеральным директором НПАО «Де Хёс» Александром Матвеевым.



— Александр Анатольевич, «Коудайс МКорма» ведет свою историю с далекого 1994 года. Расскажите, как изменилась компания за это время? На что вы делаете ставку в развитии бизнеса?



— Компания начала работать в 1994 году как эксклюзивный поставщик голландских кормов и концентратов на российский рынок. Однако стратегический курс развития, принятый в 2007 году, основной целью определил производственное направление. Компания должна была стать лидером рынка по выпуску кормов и кормовых добавок. Основой стратегии развития стали качество и инновации — в производстве, в бизнесе, в сервисе. В 2009 году компания приобрела собственный завод по выпуску премиксов во Владимирской области. На момент покупки на заводе была одна линия мощностью 3,5 тонны премикса в час. Сегодня наше предприятие состоит из двух линий по производству премикса на 7 тонн в час каждая, новейшего завода по выпуску престартеров для свиноводства и птицеводства, пяти складских корпусов, а также лаборатории, укомплектованной современным оборудованием. Но, безусловно, самый главный интеллектуальный капитал компании — ее сотрудники. Средний возраст на предприятии составляет около 40 лет, причем большинство сотрудников работают по 10, 15, 20 лет, развиваясь и достигая успехов вместе с компанией.



В 2019 году мы отмечаем 25-летний юбилей: в 1994 году компания начала работать на российском рынке кормов и кормовых добавок. За плечами четверть века развития, постоянного обмена опытом с нашими голландскими партнерами. Наши сотрудники из различных отделов постоянно общаются с голландскими коллегами: существует целая система обмена знаниями между нашими компаниями. De Heus прочно удерживает позицию глобального игрока отрасли, а мы имеем возможность использовать опыт и знания, накопленные за более чем 100-летнюю историю развития компании.



— Как в целом проходила модернизация? Стали ли вы сейчас меньше инвестировать в развитие производства?



— Мы считаем, что для того, чтобы оставаться лидером рынка, никогда нельзя останавливаться на достигнутом и тем более замедлять темпы развития. На заводе ежегодно осуществляются инвестиционные проекты, осваиваются технологии производства новых продуктов, современных методик проведения анализов. Мы расширяем границы систем контроля качества, работающих на предприятии. В 2018 году крупным инвестиционным проектом стало увеличение мощности линии по производству престартера на 50% с установкой полностью автоматизированного робота-упаковщика. Начиная с 2011 года на модернизацию производства мы направили более 1,2 млрд рублей (см. таблицу «Динамика инвестиций в модернизацию производства»).



Следует отметить, что увеличение объемов производства — это еще не все. Модернизацию линий мы проводим путем установки новейшего оборудования ведущих европейский компаний, таких как KSE, VOTECH, Dinnisen, Wynveen и других. Сочетание новейших технологий дозирования и смешивания обеспечили нашим премиксам не только отличную результативность, но и востребованность на рынке.



Следующим этапом стало строительство завода по производству престартерных кормов. Общий объем вложений составил приблизительно 400 млн рублей. Производство запустили в 2013 году, ориентируясь в основном на свиноводческую отрасль.



— Ваш престартер получил золотую медаль конкурса инноваций в рамках выставки «MVC: зерно — комбикорма — ветеринария 2018». В чем его особенность?



— Мы очень гордимся этим продуктом. Наши исследования показывают: престартерный корм, которым начинают кормить поросят еще до отъема от матери, дает до 6 кг дополнительного привеса. В технологии производства нашего престартера есть целый ряд тонкостей, позволю себе упомянуть лишь несколько из них. Например, зерно для престартерного корма проходит тройную очистку, прежде чем попасть в дозирующие бункера производственной линии. Гранулы нашего престартера сочетают в себе мягкость (чтобы предотвратить травмирование десен поросят и обеспечить стабильный уровень поедаемости корма) и высокие показатели истираемости (что исключает образование пыли в продукте и снижение поедаемости).







— А как вы обеспечиваете стабильное качество продукции? Слышал, что у вас, в частности, повышенные требования к уровню микотоксинов в зерне…



— Действительно, требования у нас жесткие: мы установили специальные сита на просеивающих машинах, которые обеспечивают снижение микотоксинов в зерне. Контролировать и соблюдать их помогает современная производственно-техническая лаборатория. На ее создание в свое время направили более 21,6 млн рублей. Сегодня по своему техническому оснащению наша лаборатория превосходит не только лаборатории крупнейших производственных холдингов, но и специализированные аккредитованные лаборатории.



— Каким оборудованием оснащена ваша лаборатория? Какие параметры вы контролируете?



— Сложнейшее аналитическое оборудование — жидкостные хроматографы для анализа жирорастворимых витаминов и аминокислот, инфракрасный анализатор для исследования состава комбикормов и другие высокотехнологичные приборы — обеспечивает полный контроль качества выпускаемой продукции. С недавнего времени у нас появилась возможность определять содержание афлатоксинов в зерне иммуноферментным методом. Наша лаборатория постоянно осваивает новые методы анализа, усиливая контроль за производством на каждом этапе.



— В 2016 году независимая исследовательская группа «Аберкейд» назвала вашу компанию лидером по производству премиксов в России. Как поменялась динамика объемов производства за последние два года?



— Инновации, открытые коммуникации, всестороннее техническое сопровождение, успешные испытательные программы — все это позволило компании стать партнером крупнейших российских животноводческих холдингов. В 2010 году мы поставили себе цель полностью отказаться от импорта и уже в 2014-м достигли этой цели. В 2017 году производство престартеров выросло на 42,7%, хотя по группе премиксов наблюдался незначительный спад — приблизительно на 3%. В 2018 году объем готовой продукции составил 73,289 тыс. тонн за первые три квартала.



— В соответствии с «майскими указами» одна из целей развития российского АПК — наращивать экспорт продукции до $45 млрд в 2024 году. Какие возможности вы видите для себя в экспортном направлении?



— В условиях, когда внутренний рынок практически сформирован, а конкуренция усиливается с каждым годом, мы активно наращиваем экспорт. Мы ориентируемся на увеличение объемов поставок и клиентской базы в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и ДНР. Кроме того, планируем расширять географию экспорта продукции по следующим направлениям: Грузия, Армения, Узбекистан, Молдова. Нам также интересны страны африканского континента и Ближнего Востока — Иран и Ирак.



— С какими трудностями вы сталкиваетесь при выходе на новые рынки?



— К сожалению, при освоении новых рынков мы сталкиваемся с существенными транспортными издержками, обусловленными высокими тарифами на железнодорожные перевозки и ощутимыми портовыми сборами. Так, доставить продукцию из Лакинска в страны Ближнего Востока оказывается вдвое дороже, чем из Амстердама, например. На мой взгляд, в ближайшие годы рост АПК будет продолжаться именно за счет открытия новых направлений, оптимизации операционных и технологических процессов.



— Как бы вы охарактеризовали текущее состояние рынка? Какие бизнес-направления вы считаете перспективными в сегодняшней ситуации?



— Рост производства в животноводстве способствовал активному увеличению объемов выпуска кормов и кормовых добавок и, соответственно, расширению спроса на них в последние 5-7 лет. Сейчас рынки свинины, мяса птицы и куриного яйца близки к насыщению, а значит, темпы роста спроса могут замедлиться. В сложившейся ситуации мы видим два основных драйвера роста: производство аквакомбикорма и переработка сыворотки. В результате сушки подсырной сыворотки мы получаем соответствующий пищевым стандартам качества сухой молочный продукт, который можно использовать на мясокомбинатах и фермах по производству КРС.







— Сегодня рыбоводы делают выбор в пользу иностранных кормовых компаний, отмечая, что российские производители не готовы обеспечить стабильное качество, да и коэффициент конверсии у зарубежных аналогов выше. Неужели производство кормов для рыбы настолько сложный процесс?



— Действительно, сегодня комбикорм для аквакультуры на 90%, а аквакомбикорм, потребляемый рыбоводством Карелии, на 99,9% ввозится в Россию из-за рубежа. К сожалению, в настоящее время уровень знаний и технологий производства кормов для рыб в России на крайне низком уровне, все передовые технологии и знания по этому направлению сосредоточены в Норвегии и Дании. Наши специалисты аккумулируют опыт зарубежных коллег, и вскоре мы планируем запустить свое собственное инновационное производство кормов для рыб, с учетом самых современных мировых технологий, о которых в России практически никто не знает. Базовые условия для запуска успешного производства аквакормов — это глубокое понимание процесса экструзии и наличие соответствующего оборудования. При экструзии под действием температуры и давления происходит желатинизация крахмала, меняется структура компонентов. Такая обработка комбикорма улучшает его перевариваемость. Сейчас мы планируем строительство современных производственных линий с использованием технологии экструдирования на двухшнековом экструдере (что позволит выпускать гранулы размером от 0,5 мм), а также технологии вакуумного напыления жира. Данная технология, в свою очередь, дает возможность внести до 30% жира в готовую гранулу: масло глубоко проникает в поры гранулы, благодаря чему удается предотвратить его вытекание и появление масляных пятен на упаковке.



— Какие параметры необходимо контролировать производителям комбикорма, чтобы гарантировать его качество?



— Основных параметров всего три. Во-первых, это содержание жира в грануле; во-вторых, отсутствие или минимальное содержание мелкой фракции или пыли, образующейся при истирании гранул. И наконец, плотность гранулы, которая определяет ее поведение в воде: остается ли она на поверхности, быстро или медленно погружается. Мы уверены, что способность контролировать эти параметры в процессе производства определяет качество готового продукта и его конкурентоспособность на рынке.



— Давайте вернемся ко второй точке роста, которую вы обозначили — переработке сыворотки. В России этот продукт считается отходами. Откуда у вас интерес к этой теме?



— Маслосыродельные предприятия в качестве побочного продукта получают большие объемы сыворотки, как подсырной (получаемой после производства сыра), так и «сладкой». Увы, в вопросе переработки молока мы пока отстаем от Европы: сыворотка для нас — экологическая проблема, а не драйвер роста. Работу с побочными продуктами переработки молока мы считаем перспективной. Наибольший интерес для нас представляют производство сухой молочной сыворотки, сухой деминерализованной сыворотки, а также концентратов сывороточных белка и лактозы. Использовать сыворотку можно как для выпойки молодняка сельскохозяйственных животных, так и в пищевой промышленности для производства колбасных изделий. Например, глубокое фракционирование сыворотки позволяет получить такие высокорентабельные ингредиенты, как лактоза, концентраты сывороточных белков, изолят сывороточных белков, которые в России пока не производятся.



— Расскажите, какие это технологии? Что конкретно они позволяют получить?



— Мы видим потенциал в использовании электродиализа в технологической схеме переработки кислой (творожной или казеиновой) сыворотки, которая занимает примерно половину объема всей производимой в стране сыворотки. Электродиализ позволяет расширить спектр исходного сырья с вовлечением в производство подсырной и кислой сывороток. Использование электродиализной установки позволяет получить готовую деминерализованную сухую сыворотку, которая может быть реализована как пищевой ингредиент цельномолочных продуктов, молочных напитков и десертов, кондитерских, мясных, консервированных продуктов, детского и специализированного питания и др. Данная технология открывает возможности для более глубокой переработки сыворотки и других видов молочного сырья, молочного и сывороточного пермеата, позволяя получать белковые концентраты, изоляты сывороточных белков, лактозы и их производных.



— С каким настроем встречаете 25-летие компании?



— С творческим, боевым настроением и, конечно, верой в успех и в свои силы. Мы не можем позволить себе стоять на месте: мир постоянно меняется, ставя перед компанией новые цели и интересные вызовы. Я уверен, что команда «Коудайс МКорма» продолжит расширять горизонты, предлагая нашим партнерам инновационные решения, индивидуальный подход и качественный сервис. У «Коудайс МКорма» богатая история и прочные позиции. Рынок идет вперед семимильными шагами, а его маршрут и скорость во многом определяют такие компании, как «Коудайс МКорма».

