Партнерский материал. Инверсия на рынке витаминов в России в 2018 году

Витамин А

Согласно данным компании FEEDLOT , в 2018 году объем импорта витамина А (1000) в Россию снизился на полпроцента и составил 297 т. Крупными поставщиками данного витамина являются BASF (свыше 30%), DSM (более 20%) и Adisseo (почти 20%). Данные компании занимают более 70% от общего объема импорта витамина А в Россию.



В конце 2018 года стоимость импортного витамина находилась на отметке 136 евро/кг. С начала года стоимость уменьшилась более чем на 390%. Такое значительное снижение связано с событиями конца 2017 года, когда на заводе BASF по производству цитраля произошел пожар, и изготовление витаминов А, Е и некоторых каротиноидов было приостановлено, что повлекло за собой молниеносный рост цен до 500-530 евро/кг.



Витамин Е

За 12 месяцев 2018 года в Россию было ввезено более 4 тыс. т витамина Е (50%), что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Основными поставщиками являются такие компании как Kaesler Nutrition с долей рынка свыше 20%, DSM — около 20%, ZMC — 20% и BASF — порядка 15%, которые составляют более 70% от общего объема импорта витамина Е в Россию.



В декабре 2018 года цена на витамин Е в России составляла 5,85 евро/кг. С начала 2018 года цена уменьшилась более чем на 400%, так как в январе 2018 года цена находилась в диапазоне 22-25 евро/кг.



Витамин В2

По оценочным данным компании FEEDLOT, за 2018 год объем импорта витамина В2 (80%) в Россию составил почти 160 т и снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Крупными компаниями поставщиками являются Guangji Pharmaceutical Co. с долей рынка более 40%, Cheifeng Pharmaceutical Co. (около 20%) и DSM (свыше 20%).



В январе 2018 года цена находилась в диапазоне 70-78 евро/кг, но уже в апреле она опустилась до 60 евро/кг. В начале лета наблюдался резкий рост цен на 29% в России и на 50% в Европе из-за запрета ввоза и продажи витамина В2 китайского происхождения в ЕС. С середины июля 2018 года стоимость плавно снижалась и в конце декабря прошлого года составила более 35 евро/кг. Данное ослабление цены было связано с тем, что в начале сентября 2018 года компания Hubei Guangji возобновила производство витамина В2 на заводе в Менчжоу после планового закрытия линий, о котором сообщалось летом. Также в сентябре компания DSM объявила о своих планах по расширению производственных мощностей выпуска витамина на 15-20%.



Витамин D3

Витамин D3 принимает важное участие в регуляции обмена кальция и фосфора. При недостатке этого витамина в организме сельскохозяйственных животных нарушается минеральный обмен, уменьшается содержание кальция и фосфора в крови, в результате чего неправильно идет процесс образования костной ткани и роста костей.



В январе 2018 года цена на витамин D3 (500) в России находилась на уровне 88 евро/кг, постепенно снижалась и к началу июня составляла 40-43 евро/кг, но уже в конце месяца произошло значительное увеличение стоимости как на европейском, так и на российском рынках. В России цена установилась на отметке в 80 евро/кг, а в Европе колебалась в пределах 75-80 евро/кг. Данное увеличение цены было связано с тем, что большинство китайских производителей распродали весь товар, а те, у кого он еще оставался, просили за него более $100/кг. Производители объясняли это тем, что в 2017 году были ужесточены экологические требования, тем самым резко выросла себестоимость производства. Надзор за соблюдением этих требований осуществляет правительство Китая. В конце декабря 2018 года цена на витамин D3 в России находилась на отметке 74 евро/кг.



Согласно данным компании FEEDLOT, за январь-декабрь 2018 года в Россию было поставлено около 160 т витамина D3, что на 30% меньше, чем за 2017-й. Основными поставщиками являются такие производители как Fermenta Biotech Limited с долей рынка свыше 40%, Xiamen Kingdomway Group Company — около 30% и DSM — более 15%. Данные компании занимают почти 90% от общего объема импорта витамина D3 в Россию.



Вследствие различных происшествий на предприятиях по производству витаминов в конце 2017-го и на протяжении всего 2018 года цены вели себя разнонаправлено: то поднимались, то опускались. При этом объем импорта основных витаминов групп А, Е, B2, D3 в Россию за рассматриваемый период уменьшился в среднем на 20%.

