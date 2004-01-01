Партнерский материал. Сельхозработы на полях в мае

Посевную в средней полосе России завершают в конце апреля — первых числах мая. Но с этим работы на полях меньше не становится: продолжается посадка теплолюбивых культур, приходит время вторичной обработки озимых и внесения средств защиты растений.



Завершение посевной

К маю в средней полосе России обычно завершают сев поздних яровых культур. Но в зависимости от скорости таяния снегов, количества осадков и среднесуточных температур посевная может сдвигаться на неделю-полторы в течение сезона.



Традиционно в мае сажают картофель, кукурузу, подсолнечник, фасоль, луковичные и разнотравье. Конкретные даты зависят от температуры почвы на заданной глубине, её увлажнённости и прочих факторов.



Например, для подсолнечника оптимальная среда — когда верхний слой почвы прогрет до 10-12 °С, а на глубине 10 см температура грунта от 8 до 12 °С. Как правило, земля прогревается до нормы, когда температура воздуха устанавливается в 20-25 °С, а минимум, при котором выживают семена, -5…-6 °С. Чрезмерное затягивание с посевом приводит к снижению урожайности, а ранняя посадка грозит тем, что семена не взойдут.



Температурный контроль важен для каждой культуры. Идеальные условия посадки, как и правила севооборота, отличаются у разных культур, и их обязательно нужно учитывать. Техническая сторона должна быть безупречной: начиная с последовательности технологических операций подготовки к севу и самой посадки, заканчивая равномерным распределением семян на поле для правильного формирования всходов.







Химическая защита всходов

В мае нужно повторно обрабатывать озимые, для ранних яровых можно планировать первую подкормку вместе с культивацией междурядий. На полях, где продолжают посадку, удобрения вносят в рядки вместе с семенами или клубнями, либо рядом с ними.



По сравнению с удобрениями, средства защиты растений важно распылять не только равномерно, но и дифференцированно на части растений (посевов), требующих особого внимания в зависимости от мест нахождения вредителей или мест поражения болезнью. Опрыскивателям нужно точно дозировать ядохимикаты, контролировать их концентрацию и расход жидкости на единицу площади вне зависимости от опорожнения резервуара и независимо от скорости движения агрегата. Плюс важно не повредить растения механически в процессе обработки.



Современные принципы точного земледелия и дифференцированного внесения химпрепаратов на основе спутниковых снимков и съёмок беспилотников учитывают данные индекса вегетации (NDVI) и предполагают перераспределение норм удобрений и СЗР в зависимости от реальных потребностей на отдельных участках поля. Всё это способствует разумной экономии средств на обработку поля, увеличению урожая и экологичности конечной продукции.



Помощь агроному в принятии решений

Показатели индекса развития биомассы (NDVI) и влагонасыщения в интерфейсе системы «Агроаналитика»

Количество факторов, учитываемых при проведении сезонных сельхозработ, исчисляют десятками. Какие-то решения специалисты принимают традиционно, основываясь на опыте и профессиональных знаниях, с другими при появлении новых технологий знакомятся в процессе внедрения, следуя путём проб и ошибок. Избежать такого подхода помогают системы аналитики. В них, помимо учёта данных с многочисленных датчиков и систем мониторинга, анализируют колоссальные массивы информации: взаимосвязь характеристик обработки полей (своевременность, порядок, скорость и пр.), систем севооборота, индексы развития биомассы на полях, погодные и прочие факторы.



Система управления агропредприятием «Агроаналитика» от SmartAgro позволяет собирать все данные в удобном интерфейсе, анализировать их, принимать своевременные и взвешенные решения, а на их основе планировать сельхозоперации как на сезон, так и на ближайшие дни, вплоть до одной смены.



Это не только аналитический инструмент управленца: рассчитанные системой нормы внесения удобрений можно загрузить в виде карт-заданий в бортовой компьютер техники и приступить к выполнению, параллельно отслеживая точность исполнения, треки техники, включая простои и отклонения от маршрута, затраты ГСМ и рабочего времени.



Помимо планирования сроков проведения сельхозработ с учётом погодных условий и состояния почв (температура, количество влаги, потребность в тех или иных микроэлементах), «Агроаналитика» позволяет оценивать производительность посевных работ и обработки полей, экономический эффект от принятия тех или иных решений, отслеживать их результативность в долгосрочной перспективе. С усовершенствованием вычислительных мощностей растёт не только производительность, но и функциональность системы: уже сегодня можно рассчитывать оптимальную скорость проведения полевых работ, формировать задания для дифференцированного внесения и точечной обработки полей, осуществлять контроль готовой продукции.



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