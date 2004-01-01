Партнерский материал. В Татарстане открылся завод «Август-Алабуга»

Директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли России Александр Орлов зачитал гостям церемонии послание министра Дениса Мантурова. Предприятие отвечает целям и задачам государственной программы развития промышленности и улучшения ее конкурентоспособности, сказано в послании. «Такой вклад в индустрию повысит инвестиционную привлекательность российской промышленности в целом», — уверен Мантуров.



Гендиректор АО «Фирма «Август» Александр Усков выразил благодарность администрации региона, а также всем причастным к строительству сотрудникам, и поделился планами по развитию компании. Рустам Минниханов, Александр Усков и Владимир Алин дали символический старт запуску первой производственной линии завода, нажав кнопку на панели управления.







Завод оснащен современной техникой и оборудованием, в том числе роботизированным, из России, Германии, Италии, Чехии, Португалии и Японии.



Общая площадь предприятия «Август-Алабуга» составляет 17,7 га, а производственная мощность завода — 50 млн л готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Это одно из самых современных и технологичных производств на территории России. Оно имеет высокую степень автоматизации и роботизации: продукция перемещается по конвейерам, а человек соприкасается с уже готовой и упакованной продукцией, направляя ее на склад.



«Август-Алабуга» - третий завод компании «Август», крупнейшей на отечественном рынке пестицидов. «Завод, открывшийся в Татарстане при поддержке Фонда развития промышленности, — стратегическое ультрасовременное предприятие, которое позволит сделать большой шаг в сторону улучшения ситуации на отечественном рынке химических средств защиты растений для сельскохозяйственного сектора», — сказал на открытии Владимир Алин. По его словам, новое предприятие позволило создать более 200 рабочих мест.



На сегодняшний день объем производимых в России пестицидов лишь на 50% удовлетворяет потребности сельского хозяйства, остальная часть препаратов ввозится из-за рубежа. Новое производство «Август-Алабуга» способно обеспечить продукцией треть российского рынка пестицидов, подсчитала компания.

