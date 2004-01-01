Партнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнеса

Компания «Кемин» разработала новый продукт, который не только повысит сопротивляемость животных различным вирусам и бактериями, но и поддержит их продуктивность. О том, что он собой представляет, в интервью «Агроинвестору» рассказал руководитель технической поддержки (птицеводство/свиноводство) по России и СНГ компании «Кемин» Антон Клименко.



— Антон Сергеевич, в нынешних условиях развития птицеводства и свиноводства какое направление кормления, на ваш взгляд, является наиболее перспективным и обеспечивающим инвестору эффективное производство?



— Как правило, компании, работающие в агропромышленном комплексе, сейчас уделяют большее внимание одному из двух основных направлений. Одни делают упор на составление программ кормления — чтобы получить максимальную продуктивность, то есть стремятся использовать все резервы корма для полной реализации генетического потенциала роста или продуктивности животного или птицы. Другие ориентированы на формирование хорошего статуса здоровья, высокой сопротивляемости организма всевозможным стрессам и внешним воздействиям. А ведь два этих параметра (продуктивность и статус здоровья) своего рода «живые весы»: чем весомее один, тем слабее становится другой, то есть чем выше продуктивность, тем слабее становится иммунный статус, и наоборот. Однако для успешного ведения бизнеса все-таки нужно найти «золотую середину»: и подготовить иммунитет животного/птицы к любым внешним негативным воздействиям, и сохранить продуктивность.



— А как это можно сделать?



— Иммунитет можно поддерживать — стимулировать или модулировать. Понятия схожие, но по сути несколько отличаются. Стимуляция — это очень интенсивный, активный процесс, который заставляет организм использовать значительные силы на борьбу с патогеном или на противодействие стрессовой ситуации. Как правило, при стимуляции снижается продуктивность животного, так как большая часть биологических веществ направляется на синтез иммунных клеток и других компонентов иммунитета. А модуляция является пограничным состоянием: организм становится готовым оперативно отразить какую-либо атаку на него, но при этом не находится в состоянии активного иммунного ответа. То есть стимуляция заставляет иммунитет интенсивно отвечать, а модуляция — готовиться к оперативному ответу. Таким образом, получается, что модуляция — более «мягкий» способ подготовки организма животного к любому стрессу или стороннему воздействию. И поэтому при нем показатели продуктивности не «обваливаются».



— Какие компоненты корма обладают подобными иммуномодулирующими свойствами?



— Такими свойствами обладают разные компоненты. В частности, витамины С и Е, хром, различные аминокислоты, функциональная клетчатка, пре- и пробиотики, а также бета-глюканы. И, как показывают современные исследования, именно последние могут достаточно эффективно и быстро модулировать иммунитет животных и птицы.



— А благодаря чему это происходит? Какие механизмы организма запускают бета-глюканы, что позволяет повысить иммунный ответ?



— Сначала стоит отметить, что этими функциями обладает 1,3-бета-глюкан (есть и другие формы). Попадая в организм животного или птицы, он связывается с рецептором дендритной клетки (популяция особых клеток организма, функция которых заключается в презентации «вражеских» антигенов другим клеткам) и/или макрофага (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы — бактерии, вирусы и т. д. ). Получив информацию от рецептора, эти клетки, в свою очередь, начинают выделять сигнальные молекулы (цитокины, хемоцитокины), которые активируют Т- и В-клетки иммунитета, а также естественные клетки-«убийцы». Весь этот ряд клеток выстраивается на границе кишечной стенки и полости кишечника и тем самым оперативно приводит организм в состояние готовности противостоять патогенам, особенно в стрессовых ситуациях, когда организм становится более слабым для сопротивления.



— И где же можно встретить эти бета-глюканы, в каких компонентах корма?



— До некоторых пор наиболее распространенным источником этих бета-глюканов являлись дрожжи. Но компания «Кемин» нашла новый и еще малоизвестный рынку источник для их извлечения. Это водоросль Euglena gracilis. Она продуцирует линейный 1,3-бета-глюкан в качестве собственного источника энергии, который накапливается в цитоплазме. Проведенные исследования показали, что бета-глюканы, полученные из водоросли, действительно имеют иммуномодулирующие свойства, поскольку они легко фагоцитируются антигенпрезентирующими клетками, что приводит к высвобождению иммуномодулирующих цитокинов, а они, в свою очередь, активируют первую линию защиты в кишечнике. Помимо этого, получены данные, что бета-глюканы эффективны и в поддержании показателей продуктивности при неблагоприятных условиях кормления и/или микроклимата и при прочих стрессах.



— В каком же продукте компании «Кемин» можно встретить этот компонент? И какой эффект дает его использование в кормлении?



— Наш иммуномодулятор на основе водорослей получил название «Алита». Добавка взаимодействует с иммунной системой, и результатом такого взаимодействия является иммуномодуляция. Иммунные клетки быстро прибывают к месту контакта и активируются, повышая способность животного быстро бороться с чужеродными агентами. Следовательно, кормовая добавка «Алита» будет поддерживать животных и птиц во время стрессов, инфекций, а также в период вакцинации. Эта добавка также способствует укреплению иммунной системы у молодняка. Кроме того, продукт может поддерживать здоровье поголовья в рамках программ по уменьшению использования антибиотиков и замещения антибиотических стимуляторов роста. Получается, «Алита» обеспечивает стабильный возврат инвестиций за счет того, что способствует сохранению продуктивности животных в условиях повышенного риска заболеваний и стрессовых ситуаций.



— Для каких групп животных можно использовать «Алиту»?



— Продукт необходимо добавлять в корма молодым животным — поросятам, цыплятам. Помимо этого, он эффективен в кормлении родительского стада свиней и птицы для модуляции иммунного ответа, снижения стрессовой нагрузки, повышения эффективности вакцинации. Также «Алиту» активно используют в кормлении свиноматок для повышения иммунного потенциала молозива. Таким образом, наш продукт оказывает иммуномодулирующее действие на организм почти всех групп животных и может быть экономически выгодным кормовым решением для многих сельхозпредприятий.

