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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Потребители и фермеры призывают к более устойчивому производству продуктов питания в Европе
Corteva Agriscience
|
Сентябрь 2019
Новое исследование Corteva Agriscience и Financial Times Group демонстрирует, что потребители готовы к применению новых технологий в сельском хозяйстве
Фото: Pixabay

Исследование показало, что европейские потребители и фермеры считают устойчивое развитие главным приоритетом, также они открыты для инновационных технологий, которые могут способствовать производству более питательных и полезных продуктов.

Исследование The Sustainable Food Systems in Europe было проведено по заказу Corteva Agriscience компанией Longitude из Financial Times Group. Согласно отчету, более двух третьих опрошенных фермеров планируют использовать в работе продукты, полученные благодаря новым методам селекции растений в последующие пять лет, в то время как больше половины потребителей положительно относятся к применению этих технологий в целом.

Исследование The Sustainable Food Systems in Europe

Исследование основано на двух опросах, в которых приняли участие 600 владельцев и управляющих фермерскими хозяйствами из Франции, Германии, Италии, Румынии, Великобритании и Украины, а также 2500 потребителей из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Великобритании и Украины.

Результаты исследования показали, что покупая продукты питания, произведенные устойчивым способом, потребители прежде всего заботятся о сокращении отходов, оказании поддержки мелких фермеров и сокращении количества синтетических средств защиты растений. Также исследование подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются фермеры при внедрении более устойчивых практик, например, финансовые затраты.

Исследование The Sustainable Food Systems in Europe

Помимо этого, исследование демонстрирует, что более четверти фермеров считают удовлетворение потребительского спроса наибольшим вызовом в ближайшее время, соотнося его по значимости с борьбой с большим количеством вредителей. Также фермеры признают, что общество стало доверительнее относиться к новым методам селекции растений, таких как CRISPR-Cas / редактирование генов. Почти девять из десяти фермеров считают, что потребители готовы платить больше за товары, произведенные с использованием инновационных технологий.

Исследование The Sustainable Food Systems in Europe

Игорь Тесленко, президент Corteva Agriscience в Европе, отметил: «Это исследование показывает, что существует реальная потребность в более устойчивом производстве продуктов питания в Европе. Corteva Agriscience обладает хорошим потенциалом для поддержки двустороннего диалога об устойчивом развитии сельского хозяйства, предоставляя фермерам не только видение со стороны потребителей, но также возможность быть услышанными. Приятно осознавать, что потребители и фермеры готовы к использованию новых методов селекции растений, имеющих многообщеающий потенциал выращивания более питательных продуктов, которые могут обогатить жизнь производителей и потребителей. Потребители готовы платить больше за продукты, произведенные устойчивым путем, и сейчас это возможность для всех заинтересованных сторон, включая промышленность, откликнуться и показать свою поддержку».

Исследование The Sustainable Food Systems in Europe

«Corteva Agriscience ставит потребителя и фермера в основу всего, что мы делаем. Поэтому мы постоянно внедряем инновации, формируя продуктовый портфель будущего. Предлагая комплексные решения для сельского хозяйства, включая семена, средства защиты растений, агрономические сервисы и цифровые решения, имеющие более благоприятный экологический профиль, мы даем возможность нашим клиентам повышать свою продуктивность и производить здоровую еду для растущего населения планеты», — подытожил Игорь Тесленко.

Corteva Agriscience стремится следовать каждому из ключевых результатов исследования, чтобы внести свой вклад в более устойчивое развитие сельского хозяйства, тем самым улучшая жизнь будущих поколений.

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