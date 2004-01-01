Партнерский материал. МКБ выступил организатором размещения облигаций «Икс 5 Финанс» объемом 10 млрд рублей

13 сентября прошел сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд руб., установлена ставка первого купона на уровне 7,4% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,4-7,45% годовых. Техническое размещение запланировано на 26 сентября.



Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Райффайзенбанк, БК «Регион» и Совкомбанк.



«Икс 5 Финанс» — проектная компания X5 Retail Group, одного из ведущих российских продуктовых холдингов. Компания управляет магазинами под брендом «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель», а также розничным интернет-каналом «E5.RU» и магазинами «Экспресс-Ритейл».

