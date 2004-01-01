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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Участники «Молочных сессий» обсудили ужесточение конкуренции на рынке сыра
Milknews
|
Сентябрь 2019
Запуск к 2022 году всех анонсированных мощностей по производству сыров приведет к выводу на рынок дополнительно 35 тыс. т мягких сыров и до 150 тыс. т твердых сыров, что приведет к ужесточению конкуренции на рынке и изменению расстановки сил в отрасли. К такому выводу пришли участники седьмого заседания организованных Milknews и «Союзмолоко» «Молочных сессий», которые прошли 12 сентября в Петровском путевом дворце
Фото: Milknews

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов в докладе о текущей ситуации на рынке молока и молочных продуктов отметил, что важнейшим фактором, определяющим ситуацию с потреблением молочных продуктов в России, остается продолжающееся падение реальных располагаемых доходов населения. В то же время вопреки падению доходов в 2019 году начинает восстанавливаться объем потребления молочной продукции за счет повышения качества и снижения доли фальсификата. Владельцы и управленцы крупнейших молочных компаний, в том числе «Молсиб», Danone, OLAM обсудили ситуацию с ценой в различных регионах России и поделились своими прогнозами по ее изменению.

Генеральный секретарь Eucolait Юкка Ликитало представил обзор мирового рынка и внешнеполитических трендов, которые в ближайшие годы будут влиять на весь молочный рынок, как то: Brexit, отношения Китая и США, торговая война Boeing и Airbus, приводящих к зеркальным мерам правительств США и ЕС, затрагивающим и пошлины на ввоз молочной продукции. Он отметил, что после введения эмбарго Россия в меньшей степени стала зависеть от мировых трендов, и в ближайшее время будет сфокусирована на работе на внутреннем рынке, например, на реализации потенциала роста потребления сыров.

Вторая секция была посвящена обсуждению перспектив развития рынка сыра. Генеральный директор StredaConsulting Алексей Груздев заявил, что рынок сыров подошел к этапу серьезной трансформации в связи с тем, что спрос внутри страны ограничен, потенциал импортозамещения исчерпан, при этом новые мощности продолжают вводиться. По его прогнозам, в условиях жесточайшей конкуренции с рынка будут вынуждены уйти слабые игроки с устаревшими производствами.

Генеральный директор «Умалат» Алексей Мартыненко отметил, что рынок мягких сыров стабильно растет, и культура потребления категории развивается, в отличие почти от всех остальных категорий внутри группы, например, адыгейского, где объем рынка сократился из-за патентных споров производителей. Растущие сегменты на рынке мягких сыров, по мнению Мартыненко, это творожные сыры, фета, итальянские сыры.

Еще одна растущая категория — фасованная, брендированная продукция и частные марки сетей, считает генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев. Высокая цена на сырье является сдерживающим фактором развития остальных категорий, поэтому наиболее перспективными зонами сырного производства, по его мнению, в ближайшие годы станут Башкирия и Татарстан.

Заместитель вице-президента по коммерческим вопросам ОАО «Милком» Владимир Коптелов уточнил, что помимо влияния на рынок сыра развития отношений с республикой Беларусь и стабильности прироста производства сырья, серьезные изменения могут внести последствия внедрения системы «Меркурий» для категории и маркировки «Честный Знак», что окажется дополнительное серьезное давление на маржинальность бизнеса.

Евгений Гребнев, генеральный директор ОАО «Карат», предположил, что в условиях ужесточения конкуренции и ограниченного спроса обеспечить рост сектора можно только объединив усилия в борьбе с мифами о российском сыре и в защите его репутации в глазах российского потребителя. Директор по развитию группы компаний «Фудлэнд» Андрей Дахнович поддержал идею о том, что крупнейшие производители сыра должны объединить усилия по продвижению всей категории, чтобы повысить продажи. Еще одним залогом сохранением своих позиций на рынке останется повышение качества продукции и используемого сырья.

В завершении деловой программы заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко представил инвестиционный потенциал региона, который отличается большими свободными посевными площадями и высоким спросом на сырье благодаря расположенным рядом сыродельным регионам — Алтаю и Омской области. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов подчеркнул, что агентство как региональный институт развития работает с инвесторами по принципу «одного окна» и оказывает не только консультативную поддержку по подбору земли и техники, оформлению документов для получения господдержки и поиску источников финансирования, но и помощь в маркетинге, продвижении и сбыте сельскохозяйственной продукции.

Регистрация на восьмое заседание «Молочных сессий» уже открыта! http://sessions.milknews.ru/

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