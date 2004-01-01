Мониторинг полей традиционными методами требует значительных затрат сил и времени. Агроном должен систематически выезжать и осматривать посевы культур, но всегда ли на это достаточно времени? Если в начале вегетации культур представляется возможным пройти вглубь поля, то в середине вегетации это уже проблематично. При повреждении вредителями или появлении заболевания на участках, удаленных от края поля, возникает риск выявления проблемы тогда, когда время для ее устранения уже упущено. Традиционное обследование полей позволяет получить лишь усредненную картину поля. Оно не дает возможности проводить точечные обследования поля там, где они действительно необходимы, не позволяет уделить внимание отдельным зонам, участкам с даже незначительными отличиями, пока они не вылились в ту проблему, которая видна невооруженным глазом.



Сегодня существуют различные способы мониторинга полей, и один из самых распространённых из них — спутниковый.



Спутниковый мониторинг



Суть такого мониторинга — анализ состояния культур на основании снимков со спутника. Наибольшей популярностью среди аграриев пользуется NDVI-индекс — «Нормализованный относительный индекс растительности», то есть показатель количества фотосинтетически активной биомассы на поле. Для растительности индекс может принимать значения от 0.2 до 0.95. Чем выше значение NDVI, тем лучше развита биомасса. Главные инструменты для агрария — карты вегетации, рассчитанные на основании NDVI. Это один из элементов для получения информации о статусе развития культуры в поле.



За последние 20 лет на орбиту Земли было выведено большое количество спутников. Они различаются по многим параметрам. Главными характеристиками, о которых нужно знать сельхозпроизводителю при выборе сервисов спутникового мониторинга, являются пространственное разрешение и периодичность съемки.



Значительным преимуществом использования спутниковых систем мониторинга является возможность получения архивных снимков. Если интересующий вас участок находится в «поле зрения» спутника, то можно получить его архивные снимки за последние несколько лет. Такой анализ позволит сравнить в динамике наиболее и наименее продуктивные поля, развитие вегетации, наличие проблемных зон. Если на одном и том же участке поля проблема повторяется год от года — аграриям будет проще установить причину, и принять меры по ее устранению.



Плюсы спутниковой съемки:



• расчет вегетационных индексов и формирование графиков вегетации культур;



• автоматическая обработка данных, исключающая субъективное вмешательство;



• анализ как отдельных полей, так и массивов;



• возможность получения архивных снимков.



Преимущества спутниковой съемки перед дронами:



• стабильное и частое предоставление снимков. Большое количество спутников на орбите обеспечивает бесперебойную спутниковую съемку с высокой частотой (в отличие от съемки дроном, которая требует выезда на поле);



• автоматический сбор и обработка данных исключают субъективное вмешательство;



• снимки со спутника уже интегрированы в платформу обработки данных в удобном для анализа формате, в то время как съемка с дрона требует их самостоятельной интеграции пользователем в программные решения;



• масштабируемость съемки на любое количество полей: нужно лишь задать их координаты, в то время как суточный охват территории дроном ограничен;



• нет необходимости в покупке дрона и его обслуживании.



Разрешение снимка со спутника

Вряд ли у вас получится точно отслеживать вегетацию культур при пространственном разрешении снимка 250 м на пиксель, но это легко сделать при более высоком разрешении — 3 м. Большинство доступных пользователю интернет-ресурсов предоставляют бесплатные спутниковые снимки с разрешением от 30 до 1000 м на пиксель. При использовании спутниковых снимков низкого разрешения довольно трудно увидеть какие-либо отличия в развитии культур. Соответственно, возможности полезного применения таких снимков тоже ограничены. Кроме того, аграриям будет крайне сложно самостоятельно «использовать» спутниковые снимки. Для удобного просмотра и анализа они должны быть интегрированы в программные решения.



Второй важный показатель при выборе спутникового мониторинга — периодичность съемки. Она может варьироваться от 1 до 15 дней. Использование снимков с периодичностью раз в 10 или 14 дней означает потерю контроля над ситуацией на поле. Ведь весной растения развиваются быстро, и за это время на поле могут произойти значительные изменения.



При формировании своих сервисов компания Farmers Edgeтм учитывала данные спутниковой съемки, создавая их таким образом, чтобы аграрии извлекали из снимков максимум полезной информации. Сотрудничество с лидерами в области спутниковой съемки позволяет Farmers Edge предоставлять своим клиентам ежедневные спутниковые снимки с высоким пространственным разрешением 3 м на пиксель. Это преимущество дает сельхозпроизводителям возможность точно и оперативно оценивать обстановку на поле, принимать своевременные решения в случае обнаружения какой-либо проблемы.



Используя спутниковые снимки, Farmers Edge предлагает своим клиентам такие инструменты мониторинга, как:



- карты вегетации;



- карты скаутинга;



- карты полевой неоднородности;



- графики вегетации;



- автоматические уведомления об изменения вегетации культуры.



Итак, обо всем по порядку.



Карты вегетации. Многие компании предлагают карты вегетации в качестве инструмента мониторинга посевов. Однако не все из них одинаково «полезны». Разберемся подробнее, что важно для точной диагностики состояния посевов по картам NDVI. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу важности разрешения снимка. Чем больше разрешение снимка, тем точнее он отображает информацию по каждому участку поля, тем более достоверны эти данные. Разберем это на конкретном примере.





