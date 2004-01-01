Холдинг «Коралл» с 2012 года реализует крупные инвестиционные проекты в Тверской области, включающие развитие животноводческого комплекса мощностью 1 млн товарных свинок в год, цех по производству комбикормов (300 тыс. т в год) и мясоперерабатывающий комплекс на 100 тыс. т готовой продукции за аналогичный период. Общий объем инвестиций составил более 18 млрд руб., а в ближайшие три года вы- растет до 23 млрд руб.



ПОД ЛЮБОЙ АССОРТИМЕНТ



Весной этого года «Коралл» вывел на прилавки магазинов 30 видов мясной продукции под брендом «Образцово». Для его успешного продвижения анонсировали проект новейшего цеха розничной упаковки, оснащение которого было доверено европейскому производителю автоматизированных решений и упаковочного оборудования — испанской компании Ulma Packaging. В июле Ulma Packaging успешно завершила проект, введя в строй пять упаковочных линий и фактически задав новый стандарт эффективности упаковочных участков. Комплексный характер проекта предусматривал весь комплекс работ по разработке, поставке и монтажу, включая интеграцию всего упаковочного и стороннего оборудования в существующее производство посредством автоматизированной транспортной системы.







В составе первой линии — оборудование для порционного дозирования мясного фарша, его автоматической выкладки в загрузочной секции упаковочной термоформующей машины, контроля массы готовых порций и выявления металлических включений в них, а также дельта-робот для автоматизации укладки готовых упаковок в гофрокороба.



Вторая линия была выделена под упаковку крупных мясных кусков нефиксированного веса на термоформере Ulma с одновременным нанесением информационной этикетки и последующей печатью фактической информации по дате производства и весу каждой отдельной порции на основе результатов динамического взвешивания.



Третья линия ориентирована на упаковку кулинарного ассортимента мясных продуктов со специями, которые предусматривают возможность их запекания в духовке без из- влечения продукта из упаковки.



На четвертой линии осуществляется упаковка порционно нарезанного мяса (порции фиксированного веса) с применением вакуумной скин-технологии под контролем чеквейера.



Концепция пятой линии позволила отказаться от традиционной упаковки мелкокускового мяса (гуляш, поджарка, шашлык) посредством трейсилера в пользу термоформующей упаковочной машины. Что позволило снизить накладные расходы за счет отказа от затрат на логистику для пред- формованных лотков.







ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



При постановке технического задания на проект заказчик сделал акцент на минимизацию рабочих мест посредством обеспечения максимальной автоматизации процессов на упаковочных линиях. Немногочисленными исключениями автоматизации в цехе стали, например, загрузочные секции термоформеров для дозирования мелкокускового мяса и укладки кулинарной продукции (ребра и вырезка), поскольку на рынке не существует решения, обеспечивающего стабильный результат при требуемой производительности.



На участке потребительской упаковки особое внимание уделено транспортной системе, предназначенной для цехового оборота пластиковой тары под мясо. Поэтому проектом была дополнительно предусмотрена интеграция отдельной транспортной системы с функцией буферного накопления для организации оборота пластиковых ящиков в контуре с моечным туннелем. Расположение моечного туннеля и упаковочных линий на разных производственных уровнях потребовало соответствующих решений для подъема и опуска пластиковых ящиков для стабильной транспортировки между этажами.



Поскольку на верхнем уровне должны были размещаться картонажные машины, специалисты компании Ulma Packaging дополнительно разработали транспортную систему для подачи гофротары вниз с последующим распределением коробов между упаковочными линиями для комплектования логистической упаковки под конкретные заказы предприятий ритейла.



Общий объем производства всего упаковочного цеха составил 55 т упакованного мяса в сутки. Новый упаковочный цех отвечает всем критериям эффективности инвестиций с точки зрения единовременных затрат, сроков окупаемости, уровня автоматизации, производительности и гибкости.

