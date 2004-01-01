Партнерский материал. «Русский дом» в Китае

Данный проект реализуется российско-китайской компанией «Бизнес Панда» при поддержке Правительств г. Чэнду и провинции Сычуань (КНР).



Основная задача «Русского дома» - помочь отечественным компаниям найти надежных китайских партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве, в том числе в рамках государственного заказа, сделать бизнес для российских предпринимателей с Китаем понятным и доступным. Специалисты проекта подготовлены к работе со знанием менталитета, традиций и вкусовых предпочтений населения КНР. Это значительно облегчит работу российским компаниям — участникам проекта.



Как отмечает генеральный директор «Бизнес Панды» Ирина Епифанова, «Русский дом» — это уникальная площадка для заключения самых интересных и выгодных сделок. «Город Чэнду выбран не случайно, к нему из России есть сразу три пути логистики, что позволяет работать с любыми группами товаров, в том числе и со скоропортящимися. Во-первых, именно сюда приходит прямой российский экспортный поезд от калужской станции Ворсино (на границе с Московской областью), — говорит Епифанова. — В течение 12-16 суток (сроки указаны с учетом таможенной очистки) продукция российских производителей доставляется до КНР. Это один из наиболее дешевых и удобных способов доставки. Кроме того, есть возможность направлять продукцию авиарейсами по приемлемым ценам, и, естественно, классический вариант доставки — по морю. Во-вторых, Чэнду — это свободная экономическая зона, что позволяет нашим предприятиям воспользоваться льготами и смягчениями по логистике, складам, открытию компании на территории и многому другому. В-третьих, провинция — одна из наиболее густонаселенных. Ее население — более 100 млн человек. И, пожалуй, самый важный момент — поддержка проекта со стороны правительства провинции Сычуань. Перед нами, как компанией-партнером, поставлена задача — всю продукцию, которая будет представлена в «Русском доме», вывести на продажи в супермаркетах региона, а также защитить ее от возможной подделки недобросовестных конкурентов. Эту задачу мы решаем, патентуя на территории КНР логотип торговой марки «Русский дом», который планируем наносить на продукцию российских производителей-участников проекта. Подделка запатентованного на территории КНР логотипа серьезно наказывается по местному законодательству, что позволяет защитить товары от возможных копий».



По словам создателя и руководителя проекта «Русский дом» на территории Китая господина Фу Лэя, открытие национального российского павильона в год 70-летия празднования российско-китайских отношений — символичное событие для каждого жителя Китая. «Мы с огромным уважением и интересом относимся к России, ее истории, культуре, традициям и сейчас уже бизнесу, — говорит он. — Дружба наших стран год от года становится все крепче. Это отмечают и руководители наших государств. Уверен, что с открытием «Русского дома» она станет еще крепче, ведь затрагивает она не только бизнес-интересы, но и вопросы образования, культурного обмена, инвестиций, регионального представления России в Китае. Сегодня Россия может предложить жителям Китая много качественных товаров. Каждый житель нашей страны знает, что все хорошие и качественные товары можно купить в России. С открытием «Русского дома» китайцы смогут покупать необходимые товары, не выезжая из страны. Наш город Чэнду и провинция Сычуань готовы принимать и продавать товары и услуги из России. Жители провинции — большие поклонники русской культуры и традиций.



Вместе с российскими партнерами мы разрабатывали проект «Русского дома» более четырех лет. В нем предусмотрено все, что может понадобиться партнерам при работе на территории КНР: персональный менеджер, говорящий с дистрибьютером на одном языке, наиболее выгодные для партнеров логистические маршруты, визуализация российской продукции на самой лучшей площадке — на территории крупнейшего международного центра, где уже успешно реализуются подобные проекты других стран, помощь в корректном оформлении документов на продукцию (сертификаты, разрешения и т. д. ), таможенная очистка, открытие компаний и многое другое на территории Китая».



Приглашаем российские предприятия, заинтересованные в расширении географии продаж своей продукции, принять участие в бизнес-миссии в КНР с 16 по 23 ноября 2019 года, в рамках которой состоится открытие Национального российского павильона «Русский дом» в городе Чэнду (провинция Сычуань). «Наша главная задача — сломать стереотип о том, что качественные товары можно купить только в России, — говорит Ирина Епифанова. — Сегодня это возможно сделать и в Китае, на площадке «Русского дома». Согласно аналитическим данным за 2018 год, ежедневный трафик посетителей международного центра, в котором расположен «Русский дом», составил 50 тыс. человек в день, включая участников конференций, проходящих на территории центра, а также специалистов научных центров, расположенных здесь же. Это позволит продемонстрировать проект большому количеству потенциальных покупателей. Таким образом, каждый житель провинции Сычуань будет знать о том, что в столице региона есть место, где можно увидеть качественные российские товары. Это существенно увеличит спрос на товар в торговых сетях. Мы соединяем на площадке три стороны — производителя, дистрибьютера и розничную сеть. Проект такого масштаба возможно было создать только при поддержке правительства провинции Сычуань, члены которого примут участие в церемонии открытия Русского дома».

