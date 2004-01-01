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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» провел торжественную церемонию открытия нового завода для клиентов
«Мустанг Технологии Кормления»
|
Февраль 2020
31 января компания «Мустанг Технологии Кормления» торжественно открыла завод по производству концентратов и премиксов для сельскохозяйственных животных в Ступинском районе Московской области
Фото: «Мустанг Технологии Кормления»

Новый завод, один из самых современных и высокотехнологичных в России, был запущен в конце 2019 года. В настоящий момент предприятие выпускает всю линейку продуктов компании.

В строительство комплекса было инвестировано более 1,7 млрд руб. Производственные мощности составляют 140 тыс. т продукции в год: 100 тыс. т концентратов, 40 тыс. т премиксов. Высокотехнологичное оборудование было закуплено у мировых лидеров отрасли: BDW Feedmill Systems и TMI.

На церемонии открытия выступили с приветственными речами акционер компании «Мустанг Технологии Кормления» Алексей Мартыненко и генеральный директор Светлана Алябьева.

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Алексей Мартыненко в своем выступлении подчеркнул ключевой принцип работы предприятия — высочайшие стандарты качества: «Стратегия нашей компании направлена на то, чтобы наши клиенты получали максимальную прибыль. Мы создаем продукт такого качества и такой цены, чтобы он был наиболее выгоден для клиента, потому что, когда растет доход хозяйства, растет и наш доход. С запуском собственного производства мы можем сами контролировать качество нашего продукта на всех этапах и предлагать клиенту именно то, что ему нужно».

Алексей Мартыненко.png

Светлана Алябьева отметила гибкость нового производства: «Все наши продукты создаются по нашим собственным рецептам, которые разрабатываются высококлассными экспертами. В нашем портфеле есть устойчивые, зарекомендовавшие себя линейки. Однако раньше мы не могли экспериментировать и разрабатывать рецептуры адресно под каждого конкретного клиента. Сейчас это стало возможно, поэтому мы рассчитываем на то, что нам удастся повысить эффективность и быстро реагировать на вызовы рынка».

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Для гостей, среди которых были клиенты и партнеры компании из России, Германии, Голландии, стран Средней Азии и Закавказья, была организована экскурсия по комплексу, охватывающая все этапы производства. В рамках мероприятия было подписано соглашение с компанией Technik Unwelt Vertrieb BG GmbH. по сертификации производства по GMP+.

На официальной части выступили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко, директор BDW Feedmill Systems Генрих Волькинг и управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин подчеркнул важность открытия нового комплекса для Подмосковья: «На заводе откроется 70 высокооплачиваемых рабочих мест, это важно для региона. Кроме того, у нас есть задача, поставленная губернатором на этот год — достичь производства 1 млн т молока, что невозможно без высокотехнологичных кормов». 

Дмитрий Черепнин.png

Генеральный директор BDW Feedmill Systems Генрих Волькинг: «Компания «Мустанг» построила здесь в Ступино один из самых современных заводов Европы для производства премиксов, концентратов и комбикормов. С самого начала было ясно, что в вопросе качества выпускаемой продукции не может быть никаких компромиссов. У клиентов компании «Мустанг» высокие требования к продукции, и эта тема проходила «красной нитью» через все этапы переговоров. Очень высокие стандарты качества компании «Мустанг» охватывают все области производства, начиная с приемки сырья и его контроля и заканчивая упаковкой и отгрузкой готовой продукции».

Генрих Волькинг.png

«Мустанг Технологии Кормления» с оптимизмом смотрит в будущее и видит запуск нового производства как очередной шаг в развитии компании.

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