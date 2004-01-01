Партнерский материал. Селекционеры «Щелково Агрохим» рассчитывают на господдержку

На сегодняшний день по многим культурам Россия зависит от иностранной селекции. За последние десять лет доля импортных сортов в посевах кукурузы выросла с 39% до 62%, а подсолнечника — с 53% до 73%. «С пшеницей ситуация не столь критичная, импортные семена составляют сегодня всего 2%, однако ее стремительное технологическое развитие — лишь вопрос времени и инвестиций, ведь селекция пшеницы во всем мире «отстает» из-за сложного генома, — высказывает опасения директор экспертной организации в области рынков селекции и семеноводства — Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ (ЦТТ) Михаил Харченко. — Иностранные компании очень скоро обратят пристальное внимание на российский рынок пшеницы, поэтому нашим селекционерам будет непросто удержать позиции».



Что касается семян сахарной свеклы, то ситуация ровно противоположная — лишь 2% семян, высеваемых в нашей стране, имеют российское происхождение. В июле 2019 года был запущен первый в России селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла» - совместный проект ГК «Русагро» и АО «Щелково Агрохим». Цель — создать совершенно новую популяцию гибридов сахарной свеклы, основанную на отличительных особенностях российской генетики. В первую очередь это устойчивость к болезням, стрессовым факторам (для свеклы это в основном засуха) и способность к более длительному хранению. «Наша задача — довести долю своей продукции до 20% потребностей страны. Первые 18 гибридов сахарной свеклы должны получить регистрацию уже в этом году, но так как размножение семян обычно занимает два сезона, мы ожидаем их появление на рынке и коммерциализацию в 2021 году», — говорит генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов.



Соя — еще одна культура, по которой компания активно ведет селекционную работу. Опытные испытания идут на базе собственного хозяйства «Дубовицкое» в Орловской области. К реализации в 2020 году «Щелково Агрохим» готово предложить до 9 тыс. т семян различных сортов сои. В перспективе ООО «Дубовицкое» ставит задачей увеличить объемы до 15 тыс. т семян сортов озимой и яровой пшеницы, сои, гречихи, гороха.



Производством семян гибридов подсолнечника занимается дочернее предприятие «Щелково Агрохим» - ООО «Актив Агро». На сегодняшний день 9 гибридов уже внесены в Госсреестр. Всего же в 2019 году «Актив Агро» произвело более 20 тыс. посевных единиц семян подсолнечника, в планах на нынешний год выйти на 50 тыс.



ОПХ «Орловское» - центральный селекционно-семеноводческий проект «Щелково Агрохим», где инициирована работа по сортам озимой пшеницы. Однако «ассортимент» будет расширен — добавится соя, бобовые и другие полевые культуры, пригодные для выращивания в Центральной зоне России. «Щелково Агрохим» инвестирует на эти цели в течение ближайших пяти лет полмиллиарда рублей. Общие объемы ежегодного первичного и оригинального семеноводства составят не менее 2 тыс. т по озимой пшенице и 1,5 тыс. т по сое.



В целом селекционная и семеноводческая деятельность компании вполне соотносится с планами Минсельхоза РФ: к 2025 году достичь доли высеянных семян российской селекции сои до 70%, кукурузы до 65%, подсолнечника до 50%, картофеля до 50%, сахарной свеклы до 20%. Направление актуальное, ведь селекция может создавать значительную добавленную стоимость для сельхозпроизводителей за счет постоянного устойчивого роста урожайности.



Согласно измененным правилам предоставления субсидий из федеральной казны региональным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства, «Щелково Агрохим» также рассчитывает на компенсацию части затрат на производство семян элитных сортов. Размер поддержки будет формироваться исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по стране. Однако с учетом значительных производственных мощностей инвестиционных предприятий «Щелково Агрохим», в компании рассчитывают на компенсацию в размере порядка 70% от общих затрат.



Пресс-служба «Щелково Агрохим»

