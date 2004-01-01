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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alliance Tire Group поставит свои шины «Мираторгу»
Alliance Tire Group
|
Март 2020
Компания «АгроПромШина», официальный дилер ведущего мирового производителя индустриальных шин Alliance Tire Group, выиграла тендер на поставку шин. Один из крупнейших на российском рынке производителей и поставщиков мяса, компания «Мираторг» приобретет шины 378 AGRISTAR XL 900/60R42 для оснащения своего парка тракторной техники
Фото: Alliance Tire Group

Шины 378 AGRISTAR XL пользуются стабильно высоким спросом на российском сельскохозяйственном рынке. Этому способствует ряд их уникальных характеристик, таких как надежность, долговечность, экономия времени при проведении полевых работ и финансовая рентабельность. 

Сельскохозяйственная шина 378 AGRISTAR XL изначально разрабатывалась для мощной, тяжелой сельскохозяйственной техники — это позволяет эксплуатировать ее в сложных условиях. Шина оснащена стальным поясом, что обеспечивает равномерное пятно контакта с почвой при работе и максимальную надежность в эксплуатации, низкие эксплуатационные затраты и минимизацию расходов на ремонт и восстановление. В состав резиновой смеси включен специальный компонент «антистерня», который также повышает рабочие свойства шины, делает ее устойчивой к проколам и повреждениям.

Рисунок протектора шины 378 AGRISTAR XL гарантирует высочайшее тяговое усилие, в результате чего снижается расход топлива. В пятне контакта шины с поверхностью постоянно находятся три грунтозацепа, обеспечивая надежное сцепление и устойчивость. Дизайн грунтозацепов также способствует эффективному самоочищению шины, что, в свою очередь, позволяет сократить время при проведении полевых работ.

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Шина 378 AGRISTAR XL способна выдерживать самые высокие нагрузки при наиболее энергонасыщенном режиме работы — во время глубокой пахоты на низкой скорости. Ее преимущество в нагрузке по сравнению с основным конкурентом составляет от 735 кг на 0,8 бар до 1480! кг на 2,4 бар. А это, в свою очередь, гарантирует гораздо более высокую прочность каркаса, что повышает эффективность работы, позволяет сократить затраты на ремонт, восстановление и закупку новых шин.

Руководитель компании «АгроПромШина» Алексей Новицкий прокомментировал результаты тендера: «Продукция Alliance отвечает как самым современным европейским требованиям к качеству и надежности шин, так и хорошо адаптирована для работы в российских условиях, — отметил он. — Производитель предоставляет десятилетнюю заводскую гарантию на шины 378 AGRISTAR XL, что подтверждает их высочайшее качество и надежность. Поэтому выбор флагмана российского сельскохозяйственного рынка абсолютно логичен и оправдан с точки зрения эффективности и рентабельности». 

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