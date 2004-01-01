Партнерский материал. Гибридная рожь: источник дополнительной прибыли

В 2019 году валовой сбор ржи в России снизился до минимального с 1991 года значения и составил лишь около 1,4 млн т против 1,9 млн т годом ранее. По словам директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, такое сокращение урожая является результатом уменьшения посевов этой зерновой культуры до рекордно низкого уровня — 850 тыс. га. Для сравнения, в 2018 году рожью было занято 980 тыс. га, а еще недавно ее площади стабильно превышали 1,2 млн га.



Сокращение урожая привело к появлению на рынке устойчивого дефицита, так как производство ржаной муки в 2019 году росло. «Увеличение спроса на рожь со стороны производителей муки при сокращении рыночных ресурсов стало фактором возникновения нехватки зерна ржи на внутреннем рынке», — комментирует Тюрина. В то же время превышение спроса над предложением привело к повышению цен: с начала сезона-2019/20 рожь у производителей подорожала в среднем более чем на 5 тыс. руб./т, подсчитал РЗС. Локальный дефицит ржи в ряде регионов ЦФО и Поволжья, образовавшийся в текущем сельхозгоду из-за снижения сбора, оказывал поддержку ценам, а также способствовал увеличению импорта ржи и ржаной муки, добавляет руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. В результате цены на рожь в центре страны достигли отметки 15-16 тыс. руб./т, что значительно выше стоимости высокопротеиновой пшеницы в этих регионах.



Подъем цен и высокий спрос на рожь, по мнению экспертов, являются хорошими стимулами для расширения площадей данной культуры в этом году. Так, озимые посевы уже выросли на 200 тыс. га по сравнению с предыдущим показателем. Однако важен не только объем, но и высокое качество. Максимальную прибыль на этой зерновой культуре имеют те хозяйства, которые стабильно получают качественный урожай первого класса. Гарантировать такие результаты сельхозпроизводителям может гибридная рожь.







КВС РУС



Новая культура

Гибридная рожь впервые была внедрена в производство в середине 1980-х в Германии, после этого ее начали выращивать и в других странах. В России первый гибрид зарегистрирован в 2009 году, поэтому для нашей страны это совсем новая культура, обращает внимание менеджер по развитию бизнеса «КВС РУС» Артем Горелов. За последние 10 лет произошел серьезный рост площадей гибридной ржи, несмотря на тренд сокращения посевов этой культуры в целом. Если на начальном этапе ее сеяли всего 500 га, то сейчас под гибридную рожь отводится уже 35-40 тыс. га. А количество зарегистрированных за данный период гибридов приблизилось к десятку.



Гибридная рожь получается скрещиванием двух родительских компонентов и обладает гетерозисным эффектом. «Традиционные сорта состоят из генетически разнородных растений, похожих друг на друга по внешнему виду — фенотипу. Это значит, что они могут обладать различными уровнями устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды, высотой стебля и т. д. , — рассказывает Горелов. — А в гибриде все растения генетически однородны, что позволяет селекционеру сохранить те свойства, которые он желает видеть у своего продукта. Поэтому все растения внутри гибрида имеют одинаковые характеристики, они равномернее развиваются, созревают, что упрощает проведение уходных работ и процесс уборки». Благодаря высокой адаптивности и экологической пластичности гибридную рожь можно успешно сравнивать с пшеницей. Первая может произрастать на таких почвах, на которых вторая либо не растет вовсе, либо дает низкий урожай. Например, в слабокислотной почве или в почве с легким механическим составом. В таких условиях рожь более выигрышная культура, чем пшеница, убежден менеджер.



Учредитель ТнВ «Заулье» (Брянская область) Александр Трошин первый раз посевы гибридной ржи увидел на поле своего коллеги и был поражен разницей. «Я тогда выращивал наш местный популяционный сорт, густота растений у меня была приличная, а вот колос получился просто никакой, — вспоминает он. — Здесь же колос был сантиметров 15! Я посчитал зерна, и даже по самым скромным оценкам выходила урожайность не менее 60 ц/га. Со своего поля я тогда собрал всего 30 ц/га». Впечатлившись результатом соседнего предприятия следующей осенью руководитель тоже посеял гибриды KWS ПАЛАЦЦО и КВС МАГНИФИКО. В первый же год урожайность составила 70 ц/га, а во второй — уже превысила 82 ц/га.



Колхоз «Прогресс» (Брянская область) гибридную рожь начал выращивать с 2014 года. За этот период площадь посевов культуры в хозяйстве выросла с 85 до 250 га. «Если в первый год мы получили урожайность 41 ц/га, то в 2015-м — 65 ц/га, а уже в 2017-м вышли на 72 ц/га», — рассказывает председатель колхоза Александр Щербинин. По его словам, гибридная рожь стабильно дает хороший урожай высокого качества, который пользуется спросом у потребителей. Текущий сезон по цене был особенно хорошим, и в ближайшие два года на рынке ржи, скорее всего, будут держаться схожие ценовые уровни, прогнозирует руководитель. Поэтому предприятие увеличило площади этой культуры более чем на 30%.



Все большей и большей популярностью гибридная рожь пользуется и у крупных сельскохозяйственных предприятий, таких как «АСТ», «АгроЭко», «Черкизово», «РИАТ», «Сюкден» и др.









Урожай — всегда первоклассный

Гибридная рожь — интенсивная культура и требует соответствующей агротехнологии. «Чтобы получить высокий урожай, необходимо в него инвестировать, — говорит Артем Горелов. — То есть обязательно использовать достаточные дозы минеральных удобрений, СЗР, своевременно проводить все необходимые обработки и подкормки». Очень важна подготовка почвы. Специалисты иногда говорят, что она должна быть подготовлена примерно также, как и под сахарную свеклу: нужна мелкокомковатая структура, хорошо выравненное поле, с равномерно распределенными растительными остатками после предшествующей культуры.



Рекомендованные нормы высева у гибридов ржи в два раза меньше, чем у традиционных сортов — около 2-2,3 млн всхожих семян на гектар. От этого выстраиваются и все особенности технологии, потому что чем больше растений удастся сохранить в процессе выращивания, тем выше будет урожайность. Еще одна важная особенность — глубина заделки семян. У гибридов ржи она составляет всего 2-3 см. «В попытке угнаться за влагой, иногда сельхозпроизводители допускают ошибку, опуская семена в почву на 10-12 см, но с такой глубины рожь, да и многие другие культуры, взойти не могут», — отмечает Горелов.



Технология выращивания гибридной ржи иногда может получиться немного затратнее, чем традиционных сортов, из-за применения интенсивных агроприемов. В любом случае себестоимость производства ржи ниже, чем озимой пшеницы, а за счет гетерозисного эффекта гибриды всегда показывают большую урожайность. «Прирост сбора в зависимости от условий может составлять минимум 5-7 ц/га, а зачастую гибриды превосходят стандартные сорта на 15-20 ц/га, — утверждает Горелов. — При этом гибридная рожь обладает высокими хлебопекарными качествами, число падения гибридов вне зависимости от условий выращивания никогда не опускается ниже 200, а значит урожай всегда получается первого класса». Эти факторы позволяют не только окупить затраты, но и увеличить доходность культуры.



У гибридов ржи есть свои особенности выращивания, подтверждает Александр Щербинин. Она требует строго соблюдения агротехнологии: нужно обязательно вносить минеральные удобрения, проводить обработки фунгицидами, посев осуществлять на глубину не более 3 см, перечисляет он. «Безусловно, гибридная рожь — более скрупулезная культура, но отдача, которую мы на ней получаем, оправдывает все усилия и вложения», — считает руководитель.



Технология возделывания гибридной ржи практически ничем не отличается от традиционной, утверждает Александр Трошин. Компания вносила удобрения и СЗР и при выращивании традиционных сортов. Главное отличие, по его словам, лишь в стоимости семенного материала, которая в структуре себестоимости занимает самую значительную часть. Этот фактор является сдерживающим для хозяйства при решении об увеличении посевов. «Сейчас мы выращиваем 100-115 га гибридной ржи, и хотели бы нарастить площади, но не всегда есть достаточно денег на семена, — делится он. — Впрочем, из всего нашего набора культур, а мы выращиваем также рапс, сою, горох и пшеницу, рожь — самая рентабельная!». Радует Трошина и высокое качество получаемого урожая: число падения — более 200, натура — 730, как у пшеницы. На такую рожь, утверждает он, всегда активный спрос.





КВС РУС



Гибриды под любые потребности

Портфель гибридов KWS имеет строгую дифференциацию по регионам. Есть те, которые рекомендованы к выращиванию в Центрально-Черноземной зоне. Другие предназначены для производства в засушливых условиях таких регионов как Волгоградская и Саратовская области. Третьи — обладают повышенной зимостойкостью и отлично чувствуют себя в регионах Волго-Урала. Всего в портфеле компании сейчас находится пять гибридов.



КВС АВИАТОР — новый гибрид, который станет доступен для аграриев уже этой осенью. Регистрацию он получил в 2019 году, сейчас компания заложила поля размножения в России, и сельхозпроизводители смогут приобрести этот гибрид уже к озимому севу-2020. «За три года государственных испытаний КВС АВИАТОР, созданный специально для природно-климатических зон Приволжья и Урала, показал стабильно высокую урожайность, на порядок выше, чем дают стандартные сорта», — сообщает Артем Горелов. Так, в Самарской и Ульяновской областях сбор с гектара доходил и превышал 90 ц, а в Башкортостане и Татарстане составлял от 67 до 72 ц. Кроме того, КВС АВИАТОР обладает хорошей перезимовкой: например, если в каких-то районах отмечаются неблагоприятные условия зимой, то весной растения показывают очень высокую интенсивность отрастания и компенсационную способность.



Один из первых гибридов, который KWS, предложила российскому рынку, — ПАЛАЦЦО. Он предназначен для выращивания в центральных регионах страны. Гибрид дает большое количество вегетативной массы в оптимальных условиях выращивания, оптимальное кущение перед зимой за счет быстрого старта, а также в нем сбалансированно сочетание вегетативной массы и зерна. Урожайность стабильно доходит до 90 ц/га.



Гибрид КВС РАВО обладает высокой экологической пластичностью. Приспособлен к выращиванию в широком климатическом диапазоне от Саратовской до Ленинградской области, от Калининграда до Вологды. Гибрид имеет высокий потенциал урожайности в условиях недостаточного увлажнения и на легких почвах. Идеально подходит для областей с нестабильными погодно-климатическими условиями. Прибавка урожайности КВС РАВО к стандартному сорту популяционной ржи в различных регионах выращивания составляет от 20 до 35%.



Высоким уровнем зимостойкости и засухоустойчивости обладает гибрид КВС ПРОММО. Он рекомендован к выращиванию в зонах с нестабильными погодными условиями: одинаково адаптирован как к засушливым условиям Поволжья, так и к низким температурам Северо-Запада страны.



КВС ЭТЕРНО — самый высокоурожайный гибрид в России. При выращивании по интенсивной технологии он стабильно дает до и более 100 ц/га. При этом гибрид одинаково пригоден для выращивания как для пищевой промышленности, так и для кормления животных. Кроме того, КВС ЭТЕРНО устойчив к основным болезням ржи: мучнистой росе, желтой ржавчине и фузариозу колоса.



Коммерческий директор КВС РУС по направлению зерновых культур Александр Винник отмечает значительно возросший спрос на семена гибридной озимой ржи для посева в 2020 году. По его словам, КВС РУС уже законтрактовала 35% всего доступного для реализации объема.

