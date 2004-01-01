Партнерский материал. Испытано и доказано: датчик CLAAS NIR SENSOR определяет влажность убранной массы с лабораторной точностью

Отклонения значений содержания сухого вещества в заготавливаемой зеленой массе, зафиксированных датчиком, в абсолютном большинстве случаев не превышали 2% от эталонных замеров.



Влажность закладываемой на силосование массы является ключевым показателем, влияющим на качество будущего корма. При этом лабораторный метод позволяет получать результат не ранее, чем через 24 часа после взятия проб, в то время как закладка силосной траншеи должна завершаться в течение одних-двух суток. NIR SENSOR определяет влажность измельчаемой массы непосредственно в ходе уборки, что дает возможность оперативно вносить корректировки в технологические процессы, к примеру, комбинировать в одной траншее массу, убранную на разных участках полей с отличающимся уровнем влажности.





CLAAS



Датчик NIR SENSOR в режиме реального времени помимо содержания влаги определяет и структурный состав самой массы. В зависимости от культуры может измеряться доля таких компонентов, как: сухое вещество, вода, крахмал, сырой протеин, сырая клетчатка, сырая зола, жир-сырец и сахар. Датчик производит 20 замеров в секунду, на основании которых бортовой компьютер CEBIS выводит среднее значение.



В ходе испытаний DLG проверялось, насколько фиксируемые датчиком NIR SENSOR значения соответствуют стандартным лабораторным методам контроля. Для получения максимально широкого спектра исходных данных отбор проб проводился на двух полях с кормовыми травами, на каждом из которых было по два участка с отличающимися показателями сухого вещества в растениях. Всего было убрано 40 грузовиков измельченной массы — по 10 машин для каждого участка. Задокументированные данные, полученные при помощи датчика NIR SENSOR, сопоставлялись с результатами лабораторных исследований соответствующих проб, взятых из загруженных грузовиков.





CLAAS



Во всех случаях отклонения значений датчика NIR SENSOR от лабораторных результатов не превысило 3%, а в 35 из 40 сопоставляемых расхождения были ниже 2%. Ни в одном случае отклонения не превысили стандартной для лабораторных исследований DLG погрешности в 4%.



Таким образом, DLG подтвердило соответствие точности измерения влажности травы датчиком CLAAS NIR SENSOR стандартным лабораторным исследованиям. Испытания датчика в России планируется провести в ходе демонстрационных показов комбайнов JAGUAR в 2020 году.

