Партнерский материал. Гибель пчел в России и мире: состояние проблемы

В России для полноценного опыления подсолнечника, гречихи, рапса, горчицы, бахчевых, многолетних трав и других сельскохозяйственных культур необходимо около 7 млн пчелиных семей при официальном количестве 3,09 млн. В России за 28 лет (1991-2019) количество пчелиных семей уменьшилось на 1,21 млн, а в мире за последние 10 лет — на 15 млн. Глобальное потепление и нарушения при инсектицидных обработках полей могут стать главной причиной массовой гибели пчел на всех континентах уже в ближайшие годы. Какие меры могут помочь сохранить популяцию пчел?



Развитие сельского хозяйства — основа обеспечения продовольственной безопасности страны и одна из важных государственных задач. Пчеловодство имеет высокую значимость не только благодаря получаемой продукции, но и созданию возможностей естественного опыления сельскохозяйственных культур, что повышает их урожайность.



Медоносные пчелы опыляют 80% энтомофильных культур, обеспечивая существенный вклад в производство ягод, овощей, фруктов, семян растений и кормовых культур. Благодаря пчелам-опылителям урожайность перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных культур повышается до 50% и улучшается качество семян и плодов. Недостаточное опыление приводит к существенным потерям урожаев энтомофильных культур (65% гречихи, 45% эспарцета, 50% подсолнечника) и формированию семян низкого качества. По данным НИИ пчеловодства, стоимость дополнительного урожая, получаемого от опыления пчелами, в 10 раз и более превышает стоимость прямой продукции пчеловодства.



Урожайность 87 из 115 основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в более чем 100 странах, зависит от пчел. Экспертами установлено, что благодаря пчелам производится треть продовольствия, потребляемого человечеством на планете.



Согласно данным Росстата (01.12.2017), для полноценного опыления подсолнечника, гречихи, рапса, горчицы, бахчевых, многолетних трав и других сельскохозяйственных культур необходимо около 7 млн пчелиных семей. Однако по данным государственной статистики в 2017 году фактическое количество пчелиных семей в России составляло около 3,5 млн. Из всех федеральных округов страны полностью пчелиными семьями обеспечены только два — Северо-Западный и Дальневосточный, а в остальных регионах дефицит пчел составляет от 12% до 100%. Пчел для опыления не хватает в Северо-Кавказском ФО — 12%, в Центральном ФО — 47%, в Южном ФО — 64%, в Уральском ФО — 75%, в Приволжском ФО — 91% и в Сибирском ФО — 100%.



В Европе ежегодно недостает около 13 млн пчелиных семей для полноценного опыления.



Ученые во всем мире обеспокоены проблемой гибели медоносных пчел. Так, в США, Канаде, Германии, Англии Греции, Италии, Испании, Польше, Португалии, Хорватии, Сербии, Швейцарии и других странах за 2008-2009 годах гибель пчелиных семей составила около 30% от общего их количества, а в числовом выражении составили 2,4 млн. По оценке ученых, численность пчелиных семей в мире за последние 10 лет уменьшилась на 15 млн.



В России количество пчелиных семей сократилось с 4,3 млн в 1991 году до 3,5 млн в 2017-м. В 2018—2019 годах ситуация еще больше усугубилась: в 30 регионах страны отмечалась массовая гибель пчел, что привело к сокращению их численности до 3,09 млн семей.



Исчезновение медоносных пчел в мире может нанести ущерб до 350 млрд евро всему агропромышленному сектору и привести к исчезновению 20 тыс. видов цветковых растений. Все это может оказать негативное влияние на продовольственную безопасность человека.



Ряд российских ученых считает, что следующие процессы оказывают существенное влияние на тенденцию сокращения популяции пчел:



- применение инсектицидов высокого класса опасности при обработке энтомофильных культур;



- применение сильнодействующих антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний пчел, которые приводят к снижению их адаптированности и иммунитета;



- низкокачественное и однообразное питание пчел: замена меда на инвертный сахарный сироп, длительное опыление монокультур;



- высокая распространенность паразитических заболеваний пчел, таких как варроатоз (вызываемых клещом Varroa destructor). Клещи из рода Varroa — переносчики и распространители вирусов: вирус деформации крыла Deformed wing virus (DWV); вирус острого паралича Acute Paralysis Virus (APV); израильский вирус острого паралича Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV); кашмирский вирус Kashmir Bee Virus (KBV);



- поражение нозематозом, вызываемое микроспоридиями рода Nosema. Nosema ceranae — кишечный внутриклеточный паразит китайской восковой пчелы Apis cerana. Китайская восковая пчела обладает природной устойчивостью к N. ceranae в отличие от медоносной пчелы — N. ceranae считается более опасным для A. mellifera, поскольку болезнь протекает практически бессимптомно и за короткий промежуток времени происходит полная гибель семьи. В Европе споры N. ceranae были впервые обнаружены в Испании 10 лет назад, а сейчас заболевание распространилось по всем странам мира;



- внутривидовая гибридизация. В результате гибридизации между подвидами пчел северного и южного происхождения некоторые пчелиные семьи теряют комплекс адаптивных и хозяйственно полезных признаков, становятся нерентабельными для разведения;



- неблагоприятные факторы окружающей среды. Большой процент гибели пчел происходит в холодный зимний период. В странах Северной Америки и Европы падает рентабельность сельского хозяйства в связи с сокращением численности пчелосемей. В США ежегодный отход семей в результате зимовки доходит до 35%. В России каждый год наблюдается рост зимнего отхода семей. Признанным в мире средним уровнем потери пчелиных семей от факторов окружающей среды считается 15%.



По мнению ученых ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» основными причинами, вызвавшими высокий мор пчел последних двух лет (2018-2019) стали:



теплая погода (весенне-летний период), которая спровоцировала массовое появление вредителей благодаря укороченному этапу их развития;



расширение посевных площадей под выращивание рапса, которое повлияло на увеличение количества инсектицидных обработок;



отсутствие централизованного оповещения пчеловодов о планируемых обработках и несоблюдение рекомендованного срока (не менее 5 дней) вылета пчел с пасек после применения пестицидов.



В журнале Functional Ecology была опубликована статья, в которой Пол Карадонна с коллегами высказали предположение, что перегрев ульев вследствие глобального потепления станет главной причиной массовой гибели пчел на всех континентах уже в ближайшие годы. К факторам, вызвавшим массовую гибель пчел, ученые также относят паразитических клещей из рода Varroa, применение инсектицидов высокого класса опасности и «синдром коллапса пчелиных колоний» (colony collapse disorder).



Глобальное потепление влияет на всю экосистему. По результатам исследований группы ученых Северо-Западного университета в Эванстоне (США) повышенная температура внутри улья не позволяет пчелам впадать в полноценную спячку, они быстро сжигают запасы жира и к весне сильно слабеют.



Синдром коллапса пчелиных семей (колоний) — явление, когда рабочие особи медоносных пчел навсегда покидают ульи , оставляя там маток , запасы еды и пчел-кормилиц.



Российские и иностранные ученые считают, что одним из ключевых факторов, приведших к массовой гибели пчелосемей, являются пестициды. Наиболее безопасны для медоносных пчел фунгициды и гербициды, так как они имеют третий класс опасности, т. е. считаются малоопасными. Инсектициды первого и второго класса опасности представляют угрозу для пчел и других полезных насекомых. К наиболее опасным для пчел относятся препараты из группы неоникотиноидов (тиаметоксам, имидаклоприд, клотианидин) и пиретроидов (лямбда-цигалотрин, альфа-циперметрин и другие), а также фосфорорганические соединения (диазинон, малатион, хлорпирифос). Так, инсектициды из класса неоникотиноидов, повреждая центральную нервную систему, приводят к гибели пчел. Среди неоникотиноидов широко известен имидаклоприд. Имидаклоприд в больших количествах обнаруживается в пыльце сельскохозяйственных растений. Попадая в организм пчелы вместе с пыльцой, он ослабляет память и мозговую активность насекомого. Отравленные пчелы погибают постепенно, теряя ориентацию в пространстве и память.



В настоящий момент в государствах Евросоюза запрещено использовать в условиях открытого грунта три потенциально опасных для пчел инсектицида, входящих в группу неоникотиноидов: имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.



Сегодня на российском инсектицидном рынке есть продукт, являющийся малоопасным для пчел — инсектицид на основе тау-флювалината (Маврик, ВЭ). Это действующее вещество также используют для защиты от клещей из рода Varroa как самое эффективное и безопасное для пчел средство.



В Европе (Германия, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Беларусь и др.) все препараты на основе тау-флювалината классифицируются как безвредные для пчел.



Для сохранения популяции пчел необходим комплексный подход. Рекомендуется:



разработать систему оповещения пчеловодов сельхозпроизводителями о сроках планируемых инсектицидных обработок;



соблюдать минимальный срок выпуска пчел с пасек на места обработки инсектицидами: не менее 5 дней;



пересмотреть систему защиты энтомофильных культур (в основном рапс и подсолнечник) с учетом использования малоопасных для пчел инсектицидов.



Вдумайтесь в такие цифры — для контроля вредителей на рапсе зарегистрировано 72 торговые марки инсектицидов (Каталог пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению в РФ, МСХ, 2020). Из них к 1-му, наиболее опасному классу, относится 66 инсектицидов, один инсектицид — ко 2-му классу и, лишь пять инсектицидов, в числе которых Маврик®, относятся к 3-му, наименее опасному классу инсектицидов.



Применяйте наиболее безопасные инсектициды (3 класс опасности). Соблюдайте регламенты их безопасного применения, изложенные в тарных этикетках. Здоровье пчел и урожайность с/х культур в ваших руках!

