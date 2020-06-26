Партнерский материал. Российский рынок высокоолеиновых культур готов перейти на новую ступень развития

По данным немецкого аналитического агентства Oil World, в 2019 году посевные площади под высокоолеиновым подсолнечником в ключевых странах-производителях возросли до 1,3 млн га, что почти на 40% выше, чем годом ранее. Эта положительная динамика обязана не только глобальному растущему спросу, который, согласно Oil World, оценивается в 7-8% ежегодно, но и высокой премии на высокоолеиновый подсолнечник. По разным оценкам, ожидается, что в 2020 году потребность европейского и азиатского рынков в данных маслах составит около 2 млн т, что предполагает расширение площадей под высокоолеиновым подсолнечником до 2 млн га.



Тем временем в России вот уже на протяжении нескольких лет площади высокоолеинового подсолнечника колеблются на уровне 300-350 тыс. га. По данным Kleffmann Group, в 2019 году они составили всего 4% площадей этой культуры.



Если на рынке высокоолеинового подсолнечного масла участие России невелико, то на рынке высокоолеинового рапсового масла, которое занимает второе место по объемам производства после высокоолеинового подсолнечного (около 1 млн т в 2019 году, по данным журнала Oils & Fats International), у нее хорошие шансы по наращиванию своей доли. Россия входит в число основных стран — производителей этого масла после Канады, стран Евросоюза и Австралии. По подсчетам Corteva Agriscience, в прошлом году высокоолеиновым рапсом в стране было засеяно около 50 тыс. га.



В целом отношение к выращиванию высокоолеиновых культур у российских сельхозпроизводителей остается скептическим. Этому есть следующие причины:



Во-первых, невысокая премия и сезонность ее формирования.



Премия в России на высокоолеиновые культуры всего 4-5 тыс. руб./т, а, например, в 2017—2018 годах она вовсе сократилась почти до нуля — согласно информации от переработчиков масла. Кроме того, у большинства переработчиков высокоолеиновых масел премия действует только до декабря, в то время как пик цен на подсолнечник приходится на зимне-весенние месяцы. Поэтому случается, что аграрии, которые решили подождать и продать зерно на пике цены зимой-весной, сдав высокоолеиновый подсолнечник по цене классического, заработали больше, чем те, кто продал высокоолеиновую семечку с премией осенью. В результате из 300 тыс. га выращиваемого в России высокоолеинового подсолнечника с потенциальным урожаем в 500-600 тыс. т по премиальной цене реализуется только около 200 тыс. т (т.е. около 30-40%), остальные же объемы продаются по цене классического.



Во-вторых, интерес ограничивается сложностью возделывания высокоолеиновых культур.



С одной стороны, либо лукавя, либо по незнанию некоторые производители семян выдают за высокоолеиновые гибриды подсолнечника, содержание олеиновой кислоты в которых не дотягивает до установленных 82%. С другой, нередко и сами аграрии становятся виновниками того, что гибрид подсолнечника с генетически высоким уровнем олеиновой кислоты (82-85%) не дает заветного результата. Причинами могут быть отсутствие пространственной изоляции, несвоевременно проведенная десикация. Снижают уровень олеиновой кислоты также резкие колебания суточных температур в период налива семян и массовое развитие болезней. Известны случаи, когда в некоторых хозяйствах с высоким насыщением севооборота подсолнечником на полях с высокоолеиновым подсолнечником присутствовала падалица классического, которая в ворохе убранного урожая снижала уровень олеиновой кислоты ниже базисного уровня.



В-третьих, отсутствие внутреннего спроса на высокоолеиновые масла и высокая ориентированность российского рынка на экспорт лимитируют возможности развития этого направления внутри страны.



Несмотря на это, Россия имеет все шансы нарастить трендовое направление. Этому способствуют:



Растущий спрос на высокоолеиновые масла, который, согласно обзору компании 369 Oils, обеспечит в ближайшие 5-10 лет премию на зерно и масло на уровне $30-40 за тонну семян подсолнечника и $20 за тонну рапса, что в целом соответствует ожиданиям аграриев.



Растущая конкуренция между крупнейшими переработчиками масложировой отрасли, которые заинтересованы в постоянных поставщиках, способных их обеспечить стабильным сырьем высокоолеиновых культур.



Высокий экспортный потенциал, активно поддерживаемый российской государственной политикой. Так, например, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2019 году одним из основных драйверов российского экспорта продукции АПК стало увеличение именно поставок масложировой продукции. Их объем возрос до $4 млрд, что на 26% выше результатов 2018 года. Наибольший прирост обеспечен за счет экспорта подсолнечного масла (около $2,1 млрд), жмыхов ($600 млн), а также рапсового и соевого масел ($515 млн и $400 млн соответственно). Основными импортерами отечественной масложировой продукции стали Китай, страны Европейского союза, Турция, Иран и Узбекистан.



Накапливаемый опыт как сельхозпроизводителей, возделывающих высокоолеиновые культуры, так и маслозаводов по приемке, хранению, анализу сырья, его переработке и контролю качества готовой продукции.



Разработки ведущих производителей семян, которые направлены на селекцию гибридов подсолнечника и рапса с повышенным содержанием олеиновой кислоты. Свою деятельность в этом направлении осуществляет и международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience. В линейках брендов Pioneer и Brevant представлены высокоолеиновые гибриды подсолнечника и рапса, адаптированные к технологиям ExpressSun® и Clearfield®. Они позволяют получать высокие урожаи, не уступающие классическим гибридам, и отличаются высоким и стабильным содержанием олеиновой кислоты. При этом компания первая на рынке вывела коммерческие гибриды высокоолеинового рапса и в отличие от ряда конкурентов до сих пор продолжает развивать эту селекционную линейку.



Таким образом, российский рынок высокоолеиновых культур накопил достаточно опыта и достиг стадии зрелости и взаимопонимания между основными участниками данного процесса — производителями семян, аграриями, переработчиками, трейдерами, конечными потребителями масел. В благоприятных обстоятельствах он готов перейти на новую ступень развития с более предсказуемыми правилами игры, стабильными ценами и востребованными объемами сырья.

